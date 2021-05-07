「德國之聲」（Deutsche Welle）報導，印尼西納彭火山（Mount Sinabung）7日爆發，噴出高達2800公尺的巨大煙灰柱；當地官員指出，該火山近期十分活躍，預計將繼續出現類似現象。

根據報導，西納彭火山7日上午9時（台灣時間同日上午10時）發生爆發，持續時間超過6分鐘，所幸至今尚未傳出人員傷亡。火山噴出大量火山灰，在其上形成高達2800公尺的巨大煙灰柱，不過印尼當局尚未發布相關疏散或飛航限制命令，僅要求居民與火山保持5公里的距離、警告可能出現火山碎屑流，以及敦促人們避開源自山區的河流，並在身處戶外時戴上口罩。

西納彭火山位於環太平洋火山帶（Ring of Fire）上，近期火山活動十分頻繁，6日上午11時19分（台灣時間同日中午12時19分）也發生持續超過6分鐘的爆發，煙灰柱竄升約2000公尺，近一週則已發生過15次小型爆發。西納彭火山監測站官員普特拉（Armen Putra）表示，該火山的爆發可能性仍然很高，且預計近期「還會爆發更多次」。

印尼境內擁有127座活火山，是全球活火山數量最多的國家。西納彭火山在休眠多年後，2010年再度爆發，造成2人死亡，此後一直處於活躍狀態。該火山在2014年的爆發中殺死16人、2016年的爆發中殺死7人，且由於活動不斷，與火山距離較近的村落被迫遷移，共有約3萬居民受到影響。

(中時新聞網)