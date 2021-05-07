外界期盼已久的電動車大廠特斯拉全自動輔助駕駛 (FSD)系統，在執行長馬斯克上月在推特發文指出，一定會在5月推出，並不斷保證能在今年達到Level 5全自動駕駛等級。至於特斯拉的自駕車系統能否突破限制、達到跨進屬於自動駕駛Level 3門檻，但根據加州車輛管理局 (DMV) 備忘錄顯示，特斯拉坦承今年無法達到Level 5等級。

馬斯克去年7月參加世界人工智慧（AI）線上大會開幕儀式透露，特斯拉非常接近Level 5，可能最快在2020年底就能掌握該技術的基礎，但實際上沒有達成。馬斯克今年1月一次電話會議提及，他對於電動車能以超越人類可靠性進行全自動駕駛，從去年10月以來，特斯拉已經提供有限人數的員工與客戶使用FSD BETA版，馬斯克還在推特大肆宣傳。

據《路透》報導，加州車輛管理局一份在3月9日的電話會議備忘錄提及，特斯拉的駕駛技術落在Level 2，也就是自動輔助駕駛，特斯拉指出，馬斯克談到Level 5，是依據技術提升速度來推論，特斯拉則是不確認能否達到Level 5。

加州車輛管理局指出，特斯拉目前的等級為Level 2，若想要跨入Level 3，必須經過申請，特斯拉也明白，民眾對於自駕系統技術的侷限性的誤解，以及對技術濫用可能造成嚴重後果。

電動車新聞網站Electrek部落格盤前指出，特斯拉第二季產能滿載，上一季特斯拉繳出近18.5萬輛交車數的好成績，代表特斯拉電動車需求極大市況未消退。此外，德國布蘭登堡經濟部長巴赫（Jörg Steinbach）大力澄清特斯拉的德國柏林超級工廠開工延宕的不實消息。外媒稱原定 7 月投產的德國超級工廠將延至明年1月底，巴赫表示，他不知道消息從哪傳出來的，但一切都按照計畫進行，如果沒有意外，特斯拉柏林廠將會在今年夏天、最晚秋季開始投產。

(中時新聞網)