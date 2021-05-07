台灣水龍頭及陶瓷衛浴大廠成霖企業（9934）7日通過今年第一季財報，首季合併營收50.02億元、年增32％，因營業利益1.14億元、倍增63.4倍，稅後盈餘逾5,549萬元、年增176％，EPS 0.15元，優於去年同期每股淨損0.2元。

面對原物料價格上漲、運輸物流成本增加，及匯率波動，增加陶瓷衛浴與五金配件的成本，為反映成本，成霖表示，自4、5月起，針對北美通路與品牌代工客戶，陸續調漲陶瓷衛浴與五金配件產品售價，平均漲幅約3至4％。

(工商 )