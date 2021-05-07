身為耐吉（Nike）鞋主力代工廠豐泰（9910）7日經董事會通過今年第一季合併營收193.37億元、年增6.71％，稅後淨利逾16.39億元、年增逾28.89％，EPS 1.86元，高於去年同期的1.73元。

豐泰表示，受惠於首季新台幣貶值及疫情轉好等有利因素，加上旗下各製鞋廠的員工上班人數，不像去年疫情發生後，員工上班到勤率較不穩定現象，都是首季獲利增加的主因。

(工商 )