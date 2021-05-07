豐泰首季EPS 1.86元 22:242021/05/07 工商 劉朱松 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 身為耐吉（Nike）鞋主力代工廠豐泰（9910）7日經董事會通過今年第一季合併營收193.37億元、年增6.71％，稅後淨利逾16.39億元、年增逾28.89％，EPS 1.86元，高於去年同期的1.73元。 豐泰表示，受惠於首季新台幣貶值及疫情轉好等有利因素，加上旗下各製鞋廠的員工上班人數，不像去年疫情發生後，員工上班到勤率較不穩定現象，都是首季獲利增加的主因。 長榮海賺 首季EPS 7.04元 誠泰科Q1獲利年增77％ EPS 0.65元 (工商 ) #豐泰 #EPS #首季 #上班 #身為 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 錩泰第一季EPS為1.03元 創同期次高 11:112021/05/07 財經 銅鎳飆 華新Q1 EPS三年同期新高 04:102021/05/08 財經要聞 打炒房有感 Q1建照核發年減13.2％ 04:102021/05/08 財經要聞 32家企業赴港上市 港股Q1集資額大增842％ 04:102021/05/08 全球財經 大股東轉空 砍特斯拉4成持股 04:102021/05/08 全球財經 台股周量新高 力抗五窮魔咒 04:102021/05/08 財經要聞 成霖首季稅後盈餘逾5,549萬元 年增176％ 22:242021/05/07 財經 陸4月外匯存底 增逾280億美元 04:102021/05/08 全球財經 貨櫃三雄犀利 掀加薪潮 04:102021/05/08 財經要聞 陸港觀盤－恒指初步支持近期低位28,256點 04:102021/05/08 全球財經 華航諾富特案 首批開罰116.5萬 04:102021/05/08 生活新聞 財經熱門新聞 嚴守4字投資紀律 股民滿手這類股 2周慘賠45萬 - 財經 3月銷量逆勢成長3成創紀錄 TOYOTA沒有缺晶片因為做了這件事 - 財經 破天荒！長榮1天暴賺4億 首季EPS 7.04元天價 - 財經 台灣首富張聰淵超神祕 千億集團藏在稻田間無人知 - 財經 貨櫃缺爆是人禍？美要查大陸壟斷、操縱市場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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