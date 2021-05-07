國內本土疫情警戒升溫，加上今年加權指數急行軍，最高累積近三○○○點漲點，盤面熱區從電子轉向傳產，幾乎等同於所有類股都已輪漲一遍，且當沖比重相對偏高，近十個日內兩度成交量突破六○○○億元，十日均量則放大至超過五三○○億元，短線出現過熱跡象，也引發大漲過後獲利調節的多殺多。

多頭特性緩漲急跌

勞動節連假過後、五月的第一個交易日，加權指數下跌三四四．三一點，跌破五日與十日線，重災區是科技類股，就算重量級電子股聯發科與聯電擁亮眼財報也難逃；第二個交易日傳產指標股陽明與中鴻公告剽悍獲利，仍再跌二八八．五七點，一萬七與月線也宣告失守。

相對於加權指數三天高低點差達一○六二點、約六％，以科技股與生技股為主軸的櫃檯指數，更是一度跌破季線而更顯弱勢，同樣也是從今年最高點連續修正三天，高低點十九．五九點、逾九％。科技股短線上的修正明顯高於傳產股與金融股，與代表科技股的Nasdaq跌破季線、費城半導體逼近半年線，具高度關聯性。

其實，不少個股所繳出的財報都相當漂亮，甚至優於市場預期，但是，加權指數自去年三月低點至今漲幅逾倍的背景之下，又融資迅速增加、當沖比重甚至高於留倉，籌碼漸趨於凌亂，且多數投資者都累積一定程度獲利，短線進出籌碼助漲也會助跌，預期指數短線將進入整理，而個股則依基本面與籌碼面調整。

獲利數據與未來展望，是支撐股價表現最基本的兩大因素，市場在急速調整過後，籌碼仍將會帶來波動，不過會朝向營運狀況靠攏，殖利率也是支撐股價的因素之一，在股價上漲過後，若仍能維持在五％甚至以上，另一個角度也代表著本益比相對不高，在產業前景不看淡的前提下，股價低檔也相對較有支撐。

水泥、營建本益比相對不高

疫後全球基礎建設力道更為強化，不僅帶動鋼市大好，水泥產業同樣受惠，且中國政府繼續支持供給測改革、嚴控產能供給，未來也可望將水泥產業納入碳排放權市場交易，將帶動成本升高。今年來水泥報價淡季不淡，已經追上旺季水準，接下來又將進入傳統旺季，價格可望隨季節性調漲延伸至五月上旬。

台泥去年ＥＰＳ四．三二元，擬配發現金股息三．五元，殖利率在七％上下，並砸下一．三二億歐元跨入能源事業，宣布與歐洲Engie SA集團簽署協議，以每股十七．一歐元之對價，收購Engie EPS合計七七二萬餘股股權，占總發行股份總數六○．四八％，近期股價一度衝上五八．七元的波段新高。

水泥股營運與股價多屬相對穩健，除台泥擁高殖利率題材外，亞泥擬將配發現金三．五五元、殖利率高於七％高居產業之冠，而嘉泥配發現金股息一．四元、信大配發一．五元，兩者的殖利率也都有超過五％的水準，環泥與幸福殖利率雖稍低，然也在四％以上。

央行總裁楊金龍表示，若未來房價持續上漲、房貸餘額持續增加，不排除將祭出第三波打房政策，甚至將自然人第二戶貸款成數降至五成以下，雖然看起來對房市將會帶來衝擊，不過在低利率的環境下，對於口袋夠深、規模夠大的建商來說，並不會帶來太大的傷害，對於營建股的股價表現，也未出現影響。

營建與營造類股的本益比相對不高，造就不少都具有不錯的殖利率，如皇翔配發現金股息四．五元，殖利率超過十％，富旺配發二元、遠雄配發四．五元、亞昕配發二元、隆大配發一．八元、華固配發七元，預估今年的殖利率都將有七％以上表現。

達欣工受惠於科技業擴廠、台商回流興建廠辦，與住宅工程案量增加，去年稅後純益十一．六億元、年增八成、ＥＰＳ三．七四元，擬配發現金股息二．五元，今年持續受惠廠辦工程、台積電竹科研發中心、南科擴廠與國巨高雄新建工程，在手建案量達四○○億元，營運成長可期。

華碩、零壹 營運、息利皆穩

挖礦熱潮促使顯卡、礦卡需求火燙，加上PC市場遠距商機延續至今年，華碩為板卡龍頭，板卡占比超過三成，電競業績則超過四成，加上手機虧損降低，法人預估本業獲利將可望優於去年，擬配發現金股息二六元，換算殖利率超過六．八％，近日股價無畏指數迅速修正，仍持穩於高檔震盪格局。

神基去年營收與獲利持續向上走揚，稅後盈餘年成長二一％、ＥＰＳ四．四元，擬將配發現金股息三．五九元，換算殖利率超過六％。旗下三大產品線包括強固型電腦、綜合機構件、車用與航太零組件，首季營收較去年同期成長近三成，為同期新高紀錄，第二季雖恐缺料，然因旺季仍可望持穩高檔。

同屬電源供應器的偉訓、新巨與全漢，今年分別預計配發現金股息三．一元、二．五五元與三元，目前殖利率都有六％以上，而偉訓與全漢今年首季營收分別年成長四七．九％、四九．七％，其中全漢獲利一．三一億元、ＥＰＳ○．七元，優於去年第四季，並較去年同期轉虧為盈。

系統整合廠是電子股中殖利率高且穩定的族群，隨著資安與架構需求提升，整體規模跟著穩步走高，其中精誠去年營收創下歷史新高，連續六年都配發現金股息五元，首季受惠經銷代理業務成長、離岸風力發電專案帶動資安服務成長、政府數位轉型需求等，加上投資併購綜效發酵，營收再次創下新高。

軟體解決方案供應商零壹，去年營收、獲利同步創高、ＥＰＳ三．五五元，擬配發現金股息三元，殖利率超過六％。第一季營收二八．九五億元、年增十四．四％，再次寫下新高，營運持續成長，除了隨市場趨勢與科技轉型外，代理近四○品牌中約三分之一為原廠市占率第一，十個品牌為獨家代理。

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先探投資週刊2142期

(中時新聞網)