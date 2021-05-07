據經濟諮詢公司榮鼎集團（Rhodium Group）的最新報告，全球最大排碳國中國2019年的溫室氣體排放量，占全球排放量的27％，首度超過美國等已開發國家的總和。

紐約智庫榮鼎集團6日發布報告指出，2019年中國排放的二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等6種溫室氣體，總量增至140.9億噸二氧化碳當量（CO2 equivalent），比成員為已開發國家的經濟合作發展組織（OECD），多排放了3,000萬噸。

中國2019年的排碳量是1990年的3倍以上，過去10年也增加25％。雖無2020年最終數據，榮鼎估計中國去年排碳量增幅1.7％，反觀其他國家因疫情關係碳排減少。

報告提到，中國排碳量在全球的占比超過27％，美國是世界第2大排碳國，占全球排碳量的11％。印度排碳量占全球6.6％位居第3，而且首次超車歐盟27國，歐盟以占比6.4％排名第4。

不過由於中國是全球第一大人口國，人均排碳量仍遠低於美國。榮鼎報告指出，中國2019年人均排碳量10.1噸，在過去20年增加近2倍，逼近OECD的均值10.5噸，去年料已超前OECD。

美國2019年人均排碳量17.6噸，依舊居於全球之冠。 北京當局雖承諾2030年前碳排放達到峰點，2060年前實現「碳中和」，但中國這個全球第2大經濟體，仍然持續依賴排碳量大的重工業及基礎建設來帶動成長。

此外中國國家主席習近平上月在美國號召舉行的氣候峰會上表明，2026年前中國都不會抑制煤碳消耗量。

美國總統拜登在上月氣候峰會上宣示，美國目標2030年前減碳50％至52％，幅度是前總統歐巴馬2015年簽署《巴黎氣候協定》承諾的2倍有餘。

《巴黎氣候協定》的目標是將全球均溫升幅，控制在比工業化前高出攝氏2度的範圍之內。照目前看來，未來20年內，全球均溫可能上升攝氏1.5度。

(工商 )