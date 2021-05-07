美國7日出爐的4月非農就業報告令市場大失所望，非農就業人口僅新增26.6萬，與預期的近98萬差一大截，失業率回升到6.1％。這凸顯出美國勞力短缺窘境，企業嘆員工難找，又要面對供應鏈問題，恐拖累經濟動能。

勞工部周五公布，4月新增非農就業人口26.6萬，遠不及《路透》訪調預估的97.8萬增幅。3月數據從原公布的新增91.6萬大幅下修至77萬，仍遙遙領先4月數據。

上月失業率從3月的6％略升到6.1％，比預期的5.8％來得糟。由於不少人誤將自己歸類為仍是受雇狀態但未到班，失業率因而被低估，4月失業率回升意味進入勞動市場的人增多。

連同餐廳在內，上月美國休閒及餐旅業是增聘人力最多的部門，新增33.1萬個就業機會。勞工部表示，這反映出美國多個部門已鬆綁防疫限制。

然其他部門裁減職位扯後腿，上月臨時工就業人數銳減11.1萬；製造業就業人口少了1.8萬，主要集中在汽車業，部分生產線因晶片短缺停擺所致；零售業職位減少1.5萬個；醫療保健業流失4,000個工作。

疫苗接種率提升，拜登政府猛端財政刺激的政策牛肉，加上企業防疫限制鬆綁，全美消費支出可望大爆發。

美國人只要年滿16歲，皆符合接種新冠疫苗資格，因此紐約、紐澤西、康乃狄克等州，都開始放寬為疫情而設的企業容量限制。

不過美國內需因此噴發，今年第1季國內生產毛額季增年率6.4％，創2003年第3季來次快增速，進而引發勞力和原物料荒。

企業紛紛抱怨缺工，員工難找，這在未來幾個月恐成為美國經濟成長的絆腳石。

(工商 )