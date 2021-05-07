華夏科技大學在校內國際會議廳舉辦校園徵才活動-「好就業，就好業，畢業前最後一哩接軌」。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學在校內國際會議廳舉辦校園徵才活動-「好就業，就好業，畢業前最後一哩接軌」。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學在校內國際會議廳舉辦校園徵才活動-「好就業，就好業，畢業前最後一哩接軌」。（華夏科技大學提供）

因應畢業季的到來，華夏科技大學在校內國際會議廳舉辦校園徵才活動-「好就業，就好業，畢業前最後一哩接軌」。本次活動共計吸引300多位同學熱烈參與，藉由活動，同學們能找到屬於自己的職涯工作，利用在學校所學發揮專長，立足人生進而成就自我，完成畢業前最後一哩接軌。

本次活動主辦單位為勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署，協辦單位為華夏科技大學學務處諮商輔導暨職涯發展中心、新譽管理顧問公司。活動當日邀請各領域企業菁英，現場共有20多家廠商參與，包含日月光半導體製作、康是美、富邦人壽、勝悅髮型頭皮養護館、好學市集股份有限公司、欣興電子、明翔科技、台灣宅配通等多家廠商共同蒞臨現場，為同學親自面試及提供諮詢服務。依照不同學院分別以工學院、商學院、設計學院，共同到校進行企業簡介及職缺說明，現場設有廠商攤位供同學實際面試及諮詢。為增加同學參加活動參與度，活動線場另有頭獎Switch及小米手環，戶外藍芽音箱，電影票等大獎進行抽獎，活動現場氣氛熱烈。

舉辦「好就業，就好業，畢業前最後一哩接軌」校園徵才活動，企業可以進用所需的優秀人才，畢業生及在校生可藉由本次活動，了解就業市場及企業所需人才，探索自我的優勢與欠缺的部分 能夠更清楚自己未來的職涯方向。整個活動在企業、學校、同學共同參與下，順利舉辦圓滿成功！

(中時 )