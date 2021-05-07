因為黑道入黨問題，蔡英文今（7）日邀集各縣市暨勞工黨部主委開會討論，民進黨發言人顏若芳轉述蔡英文會中表示，面對外界對排黑條款沒有落實的質疑，以及8月底公投的挑戰，民進黨不能鬆懈，民進黨也沒有不團結的空間。蔡英文也請全台黨部主委，在制度面和執行面嚴格落實排黑條款，強調民進黨唯一的路是團結起來，落實制度，正面回應問題。

根據《美麗島電子報》引述《中評社》的報導，顏若芳說明，蔡英文在會中表示，各界對民進黨有許多指教，都是對民進黨的鞭策。民進黨是大家的，中央黨部要扮演更積極的角色，來協助處理地方黨部的問題。

顏若芳表示，會中除了針對8月公投舉行施政說明會等相關事宜進行業務報告，也針對近期黨員問題提出黨務革新報告。會中許多主委也表達要對民進黨有信心，台北市黨部主委吳怡農特別跟大家分享這次北市黨部未來如何落實排黑條款的作法。許多主委除了針對黨務革新提出相關看法外，也都表達應該要對民進黨有信心，支持改革的態度。

顏若芳表示，蔡英文在會中強調，作為執政黨，我們的所作所為都是動見觀瞻，因為支持者對民進黨有期待，民進黨也對台灣有責任。民進黨面對2018年的挫敗，是全黨和支持者團結一致才站了起來。

顏若芳說明，蔡英文會中表示，面對外界對排黑條款沒有落實的質疑，以及8月底公投的挑戰，民進黨不能鬆懈，民進黨也沒有不團結的空間。蔡英文也請全台黨部主委，在制度面和執行面嚴格落實排黑條款，強調民進黨唯一的路是團結起來，落實制度，正面回應問題。

顏若芳表示，各地主委們也建議黨中央對於公投的宣傳要因地制宜，針對不同地區提出相對應的訴求，林錫耀回應，我們會透過整體文宣、網路社群平台等來搭配宣傳，與社會大眾說明、溝通，讓民眾更清楚政府這五年來的政策落實，與未來施政方向。

(中時新聞網)