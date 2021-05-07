今年是趙孟姿首次以「媽媽」身份度過母親節，過去熱愛戶外活動的她，在老公與婆婆的支持下，決定獨自到綠島旅遊，享受「一個人的放風時光」。
趙孟姿自曝，離開家後仍惦記著女兒Doreen，不時會看家人錄影的畫面，沒想到女兒反而非常獨立，這幾天竟沒因為找不到媽媽而哭鬧。她驚訝說，剛出生的Doreen原被護士叮嚀為高需求寶寶，現在居然已經成為一個具有安全感的小孩，令她感到欣慰不已。
近日趙孟姿在社群上分享在綠島旅遊日常，公開多張潛水美照，纖細的身材完全看不出是一個女兒的媽媽，引來網友驚嘆「這身材太不科學」、「好像美人魚」、「果然女神」。
被問及母親節當天如何慶祝，趙孟姿表示，已和姊姊相約一同帶著孩子陪在媽媽身邊。對她來說，其實孩子的健康便是全天下媽媽們最好的母親節禮物，尤其自從育女後，也深深體會到為人母的不易。
趙孟姿以時尚名模出道，婚後人氣直升，許多邀約紛紛主動找上門，未來更期望跨足戲劇演出。繁忙工作下，去年迎來寶貝女兒Doreen，面對人生各階段與角色轉換，她仍保有自己的生活與興趣。
(中時 )
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