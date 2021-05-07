身穿灰白上衣的阮姓男子被警方逮捕，神情仍自然、未見慌張。（民眾提供／林欣儀台中傳真）

身穿灰白上衣、綁著馬尾的阮姓男子被警方逮捕，仍神情自然的微笑與社區保全揮手、打招呼。（民眾提供／林欣儀台中傳真）

中正大學哲學系四年級女學生劉佳穎離奇消失14年，近期案情露出曙光，檢警掌握其同班阮姓男友有重大嫌疑，並涉嫌殺害阿嬤，4日前往阮男家中搜索，在家中搜出疑似「牙齒」的證物。對此，法醫高大成指出，凶嫌存留牙齒在身邊有兩種可能性，大抵是因死者託夢，才找回牙齒祭拜。

據《ETtoday新聞雲》報導，高大成表示，以往若撿拾到牙齒或骨骸，首先確認的要點即在於「從何而來」，只要一驗DNA就能確認主人究竟是阮男，或是相繼失蹤的劉姓女友或阿嬤所屬，若吻合基本上阮男難以脫罪。

高大成解釋，倘若牙齒的DNA驗出來均不符合女友與阿嬤，嫌疑人還有機會能瞎掰是路邊撿來的，但若DNA吻合兩者之身分，不管怎樣狡辯都說不通，畢竟不會有人能巧合到在路上撿拾到阿嬤與女友的牙齒。

高大成進一步分析嫌疑人存留牙齒在身邊的心境，一種較低的可能性則為「想念家人」，因此撿回來放在身邊；另外一種高度可能性，即為「死者託夢」，死於非命的亡者回來找凶嫌算帳，因此凶嫌才撿拾骨骸祭拜。

高大成斷言，凶嫌的家中不可能為藏屍第一選擇，因為屍體氣味難聞，鄰里一定會察覺，建議警方可以將凶嫌家中做為圓心，向外搜尋方圓一公里內之處，或許能尋到死者的其餘骨骸。

高大成也直言，劉女與阿嬤已失蹤太久，還活著的機率幾乎渺茫，而DNA的比對也並非難事，只要將尋獲的牙齒DNA與阮男、劉女親屬之DNA相互比對，即可見真章，牙齒若才放幾十年，在DNA檢定上並非難事。

(中時新聞網)