台新金（2887）自結前四月稅後淨利累計62.1億元，年成長47.5％，每股稅後盈餘（EPS）0.52元，主要子公司台新銀行獲利穩健，前四月稅後獲利累計50.1億元。

在4月底董事會通過擬配發現金股利每股0.55521108元、股票股利每股0.45426368元，合計1.0094748元，較去年配發的0.79701542元大幅走高，股利配發優於外界預期。惟，市場關注合併保德信人壽案，期待創造更高綜效。

(工商 )