台新金前四月稅後淨利 年增47.5％ 22:592021/05/07 工商 陳碧芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台新金（2887）自結前四月稅後淨利累計62.1億元，年成長47.5％，每股稅後盈餘（EPS）0.52元，主要子公司台新銀行獲利穩健，前四月稅後獲利累計50.1億元。 在4月底董事會通過擬配發現金股利每股0.55521108元、股票股利每股0.45426368元，合計1.0094748元，較去年配發的0.79701542元大幅走高，股利配發優於外界預期。惟，市場關注合併保德信人壽案，期待創造更高綜效。 4月出口連十紅 年增38.7％ 晶片荒 陸4月汽車銷量月減14％ (工商 ) #台新金 #稅後淨利 #四月 #每股 #自結前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 沙盒秀成果 3年過關9件 04:102021/05/08 金融．稅務 長榮海賺 首季EPS 7.04元 04:102021/05/08 財經要聞 銅鎳飆 華新Q1 EPS三年同期新高 04:102021/05/08 財經要聞 金控前4月獲利 衝破2千億 04:102021/05/08 金融．稅務 《靈語》3后飆戲 打造國片驚悚新篇章 04:102021/05/08 時尚消費 近7千家廠商可提申請 特登工廠土地變更 6月實施 04:102021/05/08 金融．稅務 食品加工廠 恐掀淘汰潮 04:102021/05/08 全球財經 貨櫃三雄犀利 掀加薪潮 04:102021/05/08 財經要聞 東森直消電商 今年業績挑戰60億 04:102021/05/08 財經要聞 仙人跳共犯 雞排妹律師5萬交保 04:102021/05/08 社會新聞 超預期的好！ 陸4月進出口增速 令人驚豔 04:102021/05/08 財經要聞 財經熱門新聞 嚴守4字投資紀律 股民滿手這類股 2周慘賠45萬 - 財經 3月銷量逆勢成長3成創紀錄 TOYOTA沒有缺晶片因為做了這件事 - 財經 破天荒！長榮1天暴賺4億 首季EPS 7.04元天價 - 財經 台灣首富張聰淵超神祕 千億集團藏在稻田間無人知 - 財經 貨櫃缺爆是人禍？美要查大陸壟斷、操縱市場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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