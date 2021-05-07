全球知名健身器材廠商岱宇國際(1598)受惠旗下各品牌健身器材訂單出貨持續暢旺，7日公布自結4月合併營收10.04億元、年增29.94％，創同期新高；累計今年前四月合併營收48.33億元、年增103.35％，創同期新高。

另一家健身器材大廠力山工業(1515)7日表示，美國消費品安全委員會(CPSC)與美國新創公司派樂騰(Peloton)已發表聯合聲明，為致力於使產品更安全，決定暫停銷售及配送「Peloton Tread +」，並進行產品優化。力山身為Peloton全球布局重要的策略夥伴，勢必全力支持，並與客戶緊密配合。

對於此一事件，Peloton與力山對於2021年營收目標，仍然維持樂觀的態度，同時會將現有產能進行再調配，以滿足持續高度成長的需求。

岱宇指出，第二季向來健身器材產業淡季，然受惠於居家健身風潮不減，旗下Sole、Xterra及Spirit品牌家用健身器材訂單需求，依舊暢旺。其中，Spirit品牌整體出貨表現，依舊處於高水位；Xterra採取多產品線布局效益發酵，主要電商客戶Amazon備貨產品款式，將於下半年再增加4款，並已積極協調預定今年上半年產能。

另因應北美經銷商拉貨需求，岱宇旗下Spirit品牌新產品，亦將陸續上市銷售，公司持續投入行銷宣傳，強化全球品牌經銷通路布建，以取得主要電商、經銷通路更加優良訂單表現，展現「淡季不淡」的營運表現。

岱宇說，4月參加上海國際健身展〈2021 IWF Shanghai〉重點展示旗下Spirit品牌全新的先鋒C860系列有氧產品、全折疊跑步機和登山機等眾多新商用產品，及UFC品牌最新亞洲風的格鬥裝備。

岱宇亦將於19到22日參加「中國國際體育用品博覽會」，展出旗下Sole、Xterra品牌多款跑步機、橢圓機、健身車，及划船器等家用健身器材產品，以提升品牌知名度，持續搶攻全球家用健身器材市場商機，有助於創造整體營運正面挹注。

(工商 )