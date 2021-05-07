屏東特殊教育學校20名國小生參訪潮州永宏蘭業，除讓身心障礙學童認識在地產業外，也動手做蘭花禮盒當母親節禮物。（謝佳潾攝）

屏東特殊教育學校20名國小生參訪潮州永宏蘭業，除讓身心障礙學童認識在地產業外，也動手做蘭花禮盒當母親節禮物。（謝佳潾攝）

屏東特殊教育學校安排20名國小生到潮州永宏蘭業戶外教學，除讓身心障礙學童認識在地產業外，也動手做蘭花禮盒當母親節禮物，當中唐氏症寶寶潘沁綾做得特別起勁，頻頻開心道要將禮盒送給阿嬤，謝謝阿嬤對她的照顧。

「我要送給阿嬤！」面對老師詢問要把蘭花禮盒送給誰，潘小妹毫不考慮地開心道，當然要送給阿嬤，她邊說邊動作，把蘭花禮盒做得有模有樣，認真模樣令在旁協助的老師、蘭花業者等人感動不已，也讓這場戶外教學增添濃厚溫馨感。

校長許宏憲指出，潘小妹的父母在外工作，生活起居都是靠阿公阿嬤照顧，而她原本是讀一般學校的特教班，但因髖骨發育不完全需開刀，且在之後需要更完善的特教資源照顧，所以轉到特殊教育學校，不過阿公阿嬤起初還是會擔心，堅持親自接送長達半年之久。

許宏憲說，潘小妹轉到特教學校至今1年，不僅行動更加自如，口說能力也進步許多，他相信這除有校內老師的努力外，她的阿公阿嬤也付出不少，身心障礙學生的狀況好轉與否，與家庭因素有很大關係，因此可看出阿公阿嬤對潘小妹的愛，也很感動潘小妹懂得感恩。

他說，相較一般生，戶外教學對特教生來說更加重要，他們雖然身體不便，但感知能力還是很強，因此學校會1、2個月就舉辦戶外教學，帶他們深入其境、切身感受，而也為此感謝永宏給小朋友一個「動手做感人禮物」的機會。

對此，永宏總經理林畯騰說，過去未受疫情影響時，多半專注蘭花外銷，而今因疫情才有更多心思轉往國內，深入了解地方需求，也理解到社會服務與社會責任是並行的，教特教生做蘭花禮盒是起步，之後將持續投入更多公益活動。

(中時 )