江宏恩下廚貢獻家傳味道。艾迪昇傳播提供

江宏恩化身大廚師，端出江家好料。艾迪昇傳播提供

江宏恩(右4)端出家傳好菜炸丸子。艾迪昇傳播提供

江宏恩(左4)和陪讀班所有人一起玩棒球。艾迪昇傳播提供

江宏恩前天化身一日書僮，到新北鶯歌的鳳鳴陪讀班和國中、小學生念書、打棒球，還下廚端出媽媽家傳的好菜「炸肉球」、「香腸高麗菜」，讓學生們一飽口福，以行動支持「台灣綠色方舟全人關懷協會」長期的公益活動。

學生們對他充滿好奇，還直接叫他八點檔《天之驕女》飾演的蕭天雷，追問他：「你什麼時候才要復活？你拿的槍是真的嗎？」童言童語讓他莞爾不已。

江宏恩透過姊姊牽線，得知鳳鳴陪讀班需要志工，立刻答應參與，還自告奮勇準備下午茶和晚餐。前天下午2點不到，他抵達陪讀班，和15名學生吃起下午茶開聊，「這群孩子來到這邊，每個人都有自己的原因，他們在大人陪伴下，找到支持，感受到被在乎、被關心」。

配合陪讀班的課表，江宏恩在下午茶後和學生們一同玩棒球，瞬間拉近彼此距離，原本還羞澀的學生，圍著他問東問西。

江宏恩特地準備從小吃到大的「炸肉球」、「香腸高麗菜」，幫學生晚餐加菜，他說：「這兩道菜都是我媽媽的拿手料理，很有家的感覺，希望可以讓他們嚐嚐看江家的好味道。」

由於第一次有藝人到陪讀班，學生們一邊用餐一邊連珠炮問起演藝圈大小事，有的問他為什麼喜歡演戲？戲中拿槍會不會害怕？還有小戲迷要他透露《天之驕女》後續發展，問他：「你演的蕭天雷真的領便當了嗎？還是之後會再復活，可以偷偷跟我說嗎？」各式意想不到的問題逗得江宏恩大笑。

江宏恩一直待到晚上才離開，學生一起送他一張卡片，上面寫滿對江宏恩的感謝，還拿出筆記本、衣服、甚至是爸爸的安全帽，要江宏恩簽名。

臨別時，學生依依不捨，希望他能再來，江宏恩表示：「這其實也是我第一次和這樣年紀的孩子們接觸，很感動他們願意接納我，讓我很快能融入他們。」並允諾若下次還有機會，一定會再次陪伴。

(中時 )