受惠於旗下新冠疫苗去年底上市，美國製藥大廠莫德納（Moderna）今年首季（3月底止）首度實現季度獲利，為該公司立下重大里程碑。另一方面，據美國疾病管制預防中心（CDC）數據顯示，美國約32.8％的民眾已打完兩劑疫苗，44％的人至少接種一劑疫苗。

莫德納6日公布財報顯示，上季營收達19.4億美元，雖不如市場預期的20.3億美元，但遠高於去年同期的8百萬美元，其中疫苗帶來約17.3億美元收入。經調整後的每股獲利為2.84美元，高於分析師預期的獲利2.39美元與去年同期的每股虧損35美分。

莫德納研發新冠疫苗成功，令該公司在短短一年內蛻變，員工規模從一年前的830人暴增至3月底的1,500人，季度研發支出從1.15億美元攀升至4.01億美元。

CDC數據顯示，美國疫苗接種速度持續放緩，過去一周每日平均施打約210萬劑疫苗。即便如此，全美仍有近三分之一人口完成疫苗施打，65歲以上老人接種率更超過70％。

(工商 )