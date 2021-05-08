歐洲聯盟（EU）藥事監管機關今天表示，關於英國藥廠阿斯特捷利康的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗發生接種後出現罕見神經退化性疾病的報告，現正在查閱中。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）表示，關於阿斯特捷利康（AstraZeneca）Vaxzevria疫苗在接種後出現吉蘭-巴雷氏症候群（Guillain-Barre Syndrome，GBS）病例，旗下安全委員會正在分析接獲的資料。

歐盟藥品管理局要求阿斯特捷利康提供更詳細的資訊，並說，這是對Vaxzevria疫苗安全報告的定期查閱作業之一。

路透社報導，吉蘭-巴雷氏症候群是一種罕見的神經疾病，人體免疫系統會攻擊神經纖維上的保護外層；發病原因大多是細菌或病毒感染，潛伏期達數天或數週。據以往所知，患病風險來自呼吸道和腸道感染及一些疫苗注射。

歐盟藥品管理局同時也查閱美國藥廠輝瑞（Pfizer ）和德國生技公司BioNTech合作的疫苗及美商莫德納（Moderna）疫苗在接種後出現心臟發炎的報告。這兩種COVID-19疫苗皆使用新的信使核糖核酸（mRNA）技術來誘發人體產生對抗病毒的免疫力。

歐盟藥品管理局和其他政府監管當局先前已開始檢討一些疫苗產生血栓的可能性，包括AZ疫苗在內。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1100507

(中央社)