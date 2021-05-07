華航機師、諾富特飯店染疫風暴，本土疫情恐因而升溫。台北市長柯文哲和新北市長侯友宜批中央疫情指揮中心指揮官陳時中「嚴重疏忽」。資深媒體人陳敏鳳指出，諾富特的防疫疏失，交通部要負比較大的責任。她甚至認為，若只會推責任，新北市長侯友宜聯合他人一起來炮轟，這會是民進黨比較難以阻擋的。

陳敏鳳6日在政論節目《新聞面對面》中表示，諾富特事件的確是整個防疫裡頭，非常重要的一個疏失，鄭文燦也批評歸中央管，諾富特事件，大家都想要撇清；問題是，中央指揮中心沒有辦法像過去一樣，輕鬆以對。因為諾富特事件不像桃醫染疫案，桃醫是一個集中的地方，只要在那裡處理就好了。但此次諾富特飯店管理不良，以致這些疑似染疫者四處散布，有桃園、林口、台北等等。

陳敏鳳認為，諾富特事件，中央真的要負比較大的責任，中央指的是交通部的部分。因為諾富特飯店就是給交通部使用的。有一邊是防疫旅館，另外一邊是國際機師住的旅館，指揮中心認為這對航空業而言有作特別的處理，航空業應該會把規矩弄好，然後自我管理。可是後來指揮中心發現他們完全沒有在管；若交給桃園市政府管，可能就會比較不鬆散。

陳敏鳳指出，諾富特事件，如果只會推責任，新北市長侯友宜聯合他人一起來炮轟，這將是民進黨比較難以阻擋的。

(中時新聞網)