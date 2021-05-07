台灣基進台中立委陳柏惟罷免案，第二階段連署需在12日前送件2萬9113份連署書，罷免總部表示有信心通過第二階段門檻。資深媒體人陳揮文直言，民進黨祕書長林錫耀先前已表態，第二階段若成案、第三階段投票，民進黨將全力挺陳柏惟，他坦言，罷免案成功與否，國民黨台中顏家是否動員將會是關鍵，他希望國民黨不要因為怕失敗就怯戰，態度應該要拿出來。

罷免陳柏惟總部7日表示，第二階段連署還算順利，目前已收集到3萬6千份連署書，絕對能跨越門檻，正往4萬份目標邁進。據《選罷法》相關規定，依台中市立委第二選區選舉人數29萬1122人計算，第二階段門檻為2萬9113份，成案後若要順利罷免陳柏惟，罷免投票需約7萬2781張同意票才能過關，且同意票需大於不同意票數，罷免案才會通過。

陳揮文7日上TVBS政論節目《新聞大白話》，對於陳柏惟罷免總部對二階連署有信心會過，陳揮文說，第三階段投票的困難度其實是很高的，加上林錫耀先前表態，罷免投票民進黨願意幫忙，可以預期屆時民進黨會全力下去動員。

媒體人 陳揮文。(圖/中天新聞畫面，資料照)

至於「罷免案最終會不會過？」陳揮文不諱言，「陳柏惟跟民進黨前桃園市議員王浩宇是一樣的，發言是非常糟糕的」，關鍵還是在於顏家是否有要動員，陳揮文並強調，民進黨已表態全力挺陳柏惟了，國民黨現在到底在幹什麼？就算力挺之後最終沒過也沒關係，至少態度要拿出來，不要因為怕輸就怯戰，他個人對此表示憂心。

(中時新聞網)