公務員薪水並沒有特別高，不過穩定的福利與固定上下班時間，依舊是許多人朝思暮想的工作，但有一名月薪56K的郵局員工卻PO文抱怨，在郵局工作有3大缺點，還要奉獻10分鐘「做功德」，要網友應徵郵局前三思，文章PO出後卻被一面倒罵翻。

一名男網友在《Dcard》PO文「郵局工作真的要三思」，他表示自己一年拿67萬，平均月薪56K，薪水實在很糟糕，接著更指出三大缺點，第一是每天要提早10分鐘到班，又要晚10分鐘下班，功德做好做滿。第二是說要加薪4800，卻因為民眾反彈所以不會過，老員工卻照領4800，10年就可累積28天特休，結果現在考進郵局的要做20幾年才有28天，一點都不公平。最後則是拉保險獎金低到嚇人，上班時費心招保，績效獎金卻跟其他人沒什麼差別。

文章PO出後卻遭網友一面倒痛批：「我還以為是反串，原來是認真的」、「提早10分鐘到班不是很正常嗎？」、「講的好像被壓榨，結果只是不爽晚下班10分鐘」、「文組領這樣還嫌阿，笑死，怎不離職再來發文」、「以後建議郵局不要錄取新鮮人，先讓他們去做20幾k又加班的工作」、「快點離職讓給我來做」、「我有看錯嗎？奉獻20分鐘...就叫成這樣」、「真的是身在福中不知福」、「罵這麼兇，那你要離職了嗎」、「看完只覺得是個好缺」、「回家吃自己吧」。但也有少部分人力挺原PO「一堆低薪人士只會相輕要你不爽不要做，說還有更爛的，卻不會想說要團結爭取權益」、「原PO只是爭取自己合理權益啊，沒什麼不對」。

原PO也不甘示弱回文：「一天就虧20分鐘，一個月就差很多了」、「同公司舊制員工每個月都能額外領4800，還享有每年30天特休，新制明明比照辦理尚稱合理，爭取要比照卻還要擔心社會觀感？還要被嗆不爽不要做？」、「大家可以不要那麼奴嗎？你們知道郵局多累嗎，一天遇到奧客數都數不完」、「不懂只不過是月薪加這麼一點，還是老員工已經在領的錢喔，居然還需要擔心民眾觀感不佳」，認為自己只是郵局又要招考，才會撰文提醒想考的人。

(中時新聞網)