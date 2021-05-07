民進黨台北市黨部最近因「黑道入黨」的議題延燒，熟知民進黨運作的《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，民進黨已經「黑化」，國民黨現在猛打國策顧問黃承國，已對民進黨造成傷害。

民進黨台北市黨部前評召趙映光之子趙介佑涉毒遭羈押，其黑歷史連環爆，更牽扯多名綠營政要，國民黨還翻出趙映光與內政部長徐國勇、黃承國、民進黨發言人顏若芳等人同桌餐敘的影片。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前接受《中評社》訪問時表示，黃承國擔任民進黨台北市黨部主委開始，民進黨已經「黑化」。吳子嘉還特別說明，趙映光過去跟陳勝宏結盟，可能是同為台北市北投地緣關係有連結，之後黃承國當主委後，趙映光又和黃承國聯盟。

吳子嘉披露，吳怡農擔任主委後，執行長還是黃當時的執行長趙心瑜（涉毒案趙介佑的姑姑），就是趙家的人主導，背後還是黃承國實質掌握市黨部。

吳子嘉不滿說，2019年當時趙映光的兒子趙介佑就有一堆事情，有很多足以構成開除黨籍的事情，但當時他們都沒有處理趙介佑的事情，難道趙介佑不是靠著趙映光與黃承國的關係嗎？

吳子嘉也說，趙介佑的案例被做大，是因為趙映光力量，而趙映光又跟黃承國關係好，黃承國當到國策顧問，這件事情已經傷到民進黨，而且非常嚴重！

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(中時新聞網)