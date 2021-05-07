中正大學劉姓哲學系大四女學生14年前離奇失蹤，涉案的阮姓男友又被查出疑似在2014年殺害阿嬤，企圖搶走存款，住處留下疑似阿嬤牙齒；據悉，阮男的妹妹當時發現存款消失，就去質問哥哥，沒想到阮男惱羞成怒，拿電擊棒攻擊她的太陽穴，還掐脖子暴打，而警衛聞聲上前詢問時，阮男還神色自若回應，妹妹則趁機報警，阮男也因盜領一事遭判刑。

據悉阮男與妹妹從小由阿公、阿嬤扶養長大，阿公2014年過世，阿嬤因為擔心沒有經濟能力，將阿公的存款領出後，遭到阮男不滿對待，阮男要求將錢存回去；而阿嬤在2015年就被發現離奇失蹤，過了3年後，阮男的妹妹某日發現阿嬤的帳戶存款全部消失，質問哥哥，她就遭到阮男掐住脖子、撲倒，甚至拿電擊棒攻擊。

兄妹倆打鬥過程中，阮男一度試圖將妹妹推下樓梯，最後2人均滾下樓梯，而妹妹不斷按門鈴求救，最後警衛到達樓梯間詢問，阮男竟若無其事地對答，妹妹則趕緊逃回屋內鎖門並報警提告。檢方查出阮男在2014年間在土地登記書「遺產分割協議書」、「土地、建築改良物所有權買賣移轉契約書」盜蓋家人印鑑章，將阿公遺產過給自己，法院一審依偽造文書、偽造有價證券、傷害等罪判阮男6年6月。

據悉，阮男雖然由阿公、阿嬤扶養長大，但阮男長大後與兩老感情不睦，阿嬤曾向友人透露「也很想跟著先生去」，就連阮男妹妹勸他「阿嬤老了，多愛她一點吧！」阮男竟冷回「對她很仁慈了」。此案會曝光，起因為檢方日前重啟調查，懷疑阮男涉入阿嬤、劉姓女友失蹤案，檢方於4日搜索阮男住處，從監視器畫面可看到，阮男見到檢警上門不但未見驚慌，被帶走時碰到社區保全還微笑、打招呼，而偵辦員警從阮家查扣多箱物品，裡面包含疑似是阮男祖母的牙齒等證物。

(中時新聞網)