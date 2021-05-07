中信兄弟今天在主場「開箱」去年選秀首輪的大物余謙，他也不負眾望，生涯一軍初登板就繳出7局僅失3分的優質先發表現，助隊以6比4擊敗富邦悍將，余謙奪下生涯首勝，也刷新中職最年輕新人初登板即先發勝投的投手。

余謙日前在二軍拿下勝投後被拉上一軍隨隊，今天迎來一軍初登板，面對富邦只在第3、7局有失分，最終用96球主投7局，被敲5安、失3分，也獲得打線的火力支援，團隊共揮出11支安打，包含詹子賢、陳子豪在4局下「背靠背」的全壘打。

在近20名親友見證下，奪下生涯首勝余謙也獲得單場MVP，他還以20歲29天歲齡，刷新CPBL最年輕新人初登板即先發勝投之投手，原記錄是Lamigo桃猿翁瑋均的20歲122天。

詹子賢今天從傑斯手中敲出全壘打，以6轟暫居全壘打王寶座，而他從4月28日早上到「台中南天宮」參拜轉運後，打擊手感持續升溫，近7場比賽敲出3轟，這段期間累積14支安打、11分打點，打擊率高達5成19。

中信兄弟余謙今天迎來一軍初登板，近20名親友到場加油。（中信兄弟提供）

(中時 )