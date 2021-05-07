大陸央視新聞7日報導，當地時間5月7日10時，中國駐塞爾維亞大使館在22年前遭北約轟炸的中國駐南斯拉夫聯邦大使館舊址前，舉行憑弔及中國文化中心大廈啟用儀式。

1999年3月24日，時任北約祕書長哈維爾·索拉納在布魯塞爾宣布，對南斯拉夫聯邦發動代號為「盟軍」的空襲行動，轟炸持續了78天。當地時間1999年5月7日，中國駐南聯邦大使館遭到襲擊，造成3名記者遇難、20多位外交人員受傷。

塞爾維亞勞動、就業、退伍軍人和社會保障部部長特帕夫切維奇、貝爾格勒市長韋西奇、塞爾維亞記協主席拉多米羅維奇、新貝爾格勒人民解放戰爭戰士協會、塞各界友好人士、中國駐塞爾維亞大使陳波及部分館員、中國駐塞媒體代表、駐塞企業代表及華人華僑代表等出席。

特帕夫切維奇表示，「今天我們來到這裡悼念在北約野蠻侵略中遇難的中國記者，在我們最艱難的時刻中國人民和中國記者同我們站在一起，所以今天我們滿懷無限感激來到這裡向他們致敬。」

中駐塞大使陳波表示：「我們來到這裡，紀念在1999年北約轟炸當中犧牲的3位烈士。今年我們克服新冠疫情的影響，在中國駐南斯拉夫聯邦大使館被炸舊址上建設起來了中國文化中心大廈。這座大廈象徵著中塞兩國人民的鋼鐵友誼，也承載著中國人民對於維護世界和平的堅定決心，承載著中國人民促進人類共同發展的執著追求。」

2009年5月7日，貝爾格勒市政府在中國駐南聯邦被炸使館舊址前豎立紀念碑，緬懷在北約轟炸中犧牲的中國烈士，感謝中國在塞爾維亞最困難時期給予的寶貴支持。

2016年6月17日，中國在駐南聯邦被炸使館舊址上豎立紀念碑。紀念碑上用中文、塞爾維亞文和英文三種文字鐫刻著：「緬懷烈士珍愛和平謹以此紀念在北約轟炸中華人民共和國駐南斯拉夫聯邦共和國大使館中犧牲的邵雲環、許杏虎、朱穎烈士」。

2017年7月開始在舊址上建設中國文化中心。矗立在中國駐南聯邦被炸使館舊址上的貝爾格勒中國文化中心大廈近日竣工。隨著周邊環境的日益完善，前中國駐南聯邦被炸使館烈士紀念碑回遷工作啟動。2021年4月28日，烈士紀念碑正式回遷原址。

前南斯拉夫聯邦於2008年後，領土分裂出北馬其頓、塞爾維亞 、波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、蒙特內哥羅 等6個受聯合國承認的國家，以及只得到部分國家承認的科索沃 。

(中時 )