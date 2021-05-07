近日澳大利亞與中國大陸外交關陷入泥淖，澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)在受訪時談到台灣問題卻更加地語無倫次，遭到澳洲與外國媒體極力諷刺。他在回答主持人針對台灣提出的問題時說，他了解台海問題的風險，也一直都了解對台灣的『一制兩國』的安排，隨後他又改口稱是「『一國兩制』的安排。這段對台灣政策上混亂的言辭雖然被理解為一時口誤，但澳媒與外媒上都藉此嘲諷莫里森完全搞不清楚台灣問題。

據英國《衛報》報導，莫里森是在周四上午接受墨爾本3AW廣播電台受訪，在談到台灣外交部長吳釗燮接受澳媒訪問時，莫里森回答說，「我們一直遵循在印度太平洋地區的所有安排，特別是我們與美國的同盟關係。」「我們非常了解這個地區的不確定性，對於這些事情，簡單說，我不想增加任何不確定性。但這就是為什麼我們擁有我們已製定的安全安排的原因。」

在對台政策上，莫里森隨後又補充說，「我們一直都很了解『一制兩國』(One system, two country)'的安排，我們會繼續遵循這項政策……我應該說是『一國兩制』(One country, two system)。」

主持人顯然聽不懂莫里森在說什麼，於是直接問「所以這意思是我們會支持台灣？」還沒從口誤回過神來的莫里森答道：「我們在世界上一直都是捍衛自由的」。

《衛報》指出，莫里森想說的似乎是澳大利亞的「一個中國政策」(one China policy)，即不承認台灣是國際體系中的國家身份，但會在貿易、文化和教育等領域尋求與台灣合作。

澳媒評論莫里森受訪的說法時多半指其為「口誤」，不過澳洲反對黨工黨外交事務發言人黃英賢（Penny Wong）對《衛報》說：「在外交問題、尤其是國家安全問題上，言辭很重要。對我們的安全而言，沒有比台灣更敏感的問題了，莫里森對細節的缺乏關注會讓人夜裡無法入睡。」

報導說，「一國兩制」從未出現在澳洲的對台政策選項中，莫里森口誤將把台灣當作與香港相同的地位。澳洲前總理陸克文則批評說，莫里森連對台政策都搞不清，但他領導的政府卻不負責任地大談要如何介入台海衝突的問題，簡直就是不計後果的傻瓜。

(中時新聞網)