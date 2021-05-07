「綜藝大哥大」張菲在演藝圈地位高，與吳宗憲、胡瓜與張小燕被封為電視圈「三王一后」，然而他自2018年主持《綜藝菲常讚》熄燈後，就淡出演藝圈至今。然而沈文程7日出席演唱會彩排活動，突然語出驚人地爆料老友張菲的近況「在天上」，引發現場媒體一陣驚呼。

金曲台語歌王沈文程今日與潘越雲、黃大煒現身「ACK TO 70′S西洋金曲演唱會」彩排，以唱西洋搖滾樂起家的沈文程，表示綜藝天王張菲是他的知音，「前幾年去上菲哥主持的節目，在節目上唱了〈Temple of the King〉、〈Proud Mary〉這兩首歌，結果菲哥聽完一直對我說『很久沒聽到這些歌，太感動了』，甚至錄完影半夜還傳訊息給我跟我說他今天很開心，還說『聽到你唱這些歌，才讓我感覺是活著的』。」

沈文程（右起）、潘越雲、黃大煒今為演唱會彩排。 （大大娛樂提供）

其實沈文程與張菲相識多年，私底下興趣也極為相似，除了愛聽及愛唱西洋老歌，也愛釣魚、愛騎重機。沈文程被問起這次開唱是否會找菲哥站台？更語出驚人地表示：「他在天上。」驚呆全場。

沈文程見狀更連忙解釋，「我是說...他在天上飛（指坐飛機），他在忙，我晚上會傳訊給他。」其實69歲張菲近日才因代言手遊，並在廣告中化身三國名將「張飛」，吸引PTT網友熱議「他拍這廣告的效果意外的好」、「三國時代就有墨鏡了？」、「真的有像孫悟空XD」。

(中時 )