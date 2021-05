「綜藝大哥大」張菲在演藝圈地位高,與吳宗憲、胡瓜與張小燕被封為電視圈「三王一后」,然而他自2018年主持《綜藝菲常讚》熄燈後,就淡出演藝圈至今。然而沈文程7日出席演唱會彩排活動,突然語出驚人地爆料老友張菲的近況「在天上」,引發現場媒體一陣驚呼。

金曲台語歌王沈文程今日與潘越雲、黃大煒現身「ACK TO 70′S西洋金曲演唱會」彩排,以唱西洋搖滾樂起家的沈文程,表示綜藝天王張菲是他的知音,「前幾年去上菲哥主持的節目,在節目上唱了〈Temple of the King〉、〈Proud Mary〉這兩首歌,結果菲哥聽完一直對我說『很久沒聽到這些歌,太感動了』,甚至錄完影半夜還傳訊息給我跟我說他今天很開心,還說『聽到你唱這些歌,才讓我感覺是活著的』。」

沈文程(右起)、潘越雲、黃大煒今為演唱會彩排。 (大大娛樂提供)

其實沈文程與張菲相識多年,私底下興趣也極為相似,除了愛聽及愛唱西洋老歌,也愛釣魚、愛騎重機。沈文程被問起這次開唱是否會找菲哥站台?更語出驚人地表示:「他在天上。」驚呆全場。

沈文程見狀更連忙解釋,「我是說...他在天上飛(指坐飛機),他在忙,我晚上會傳訊給他。」其實69歲張菲近日才因代言手遊,並在廣告中化身三國名將「張飛」,吸引PTT網友熱議「他拍這廣告的效果意外的好」、「三國時代就有墨鏡了?」、「真的有像孫悟空XD」。

(中時 )