《美國大馬戲團》現場表演者們使出渾身之力。（寬宏藝術提供）

《美國大馬戲團LE GRAND CIRQUE》登台首場演出好評不斷。（寬宏藝術提供）

《美國大馬戲團LE GRAND CIRQUE》今（7日）於台北小巨蛋震撼登場。表演團隊精選來自世界各地的頂尖特技演員，登台挑戰人體極限，空中特技、體操競技、平衡挑戰與死亡之輪，樣樣挑戰觀眾心臟耐力。現場演出不只結合華麗服裝、炫目聲光，再加上小丑帶來美式幽默，趣味串場，完整的高水準演出，絕對刷新三觀，打破觀眾對馬戲團的傳統印象。

《美國大馬戲團》現場表演者們使出渾身之力，將累積一年多的體力一次釋放，其中一段「空中飛人」演出開啟這場為之驚豔的國際大秀，先前受訪時就曾號稱此場空中飛人演出是全世界獨一無二的表演，特技演員在空中交錯拋接，讓民眾驚呼聲連連，三兄弟已超乎想像的默契，用手與頸部的核心展現驚人的疊羅漢，不可思議的人體折疊讓人大為驚嘆。

演出高潮帶來全場最大亮點「死亡之輪」，超過五米高的死亡之輪，由來自兩位哥倫比亞的特技人員來台表演，兩位特技演員在不斷加速的輪子變換各種動作，在現場觀看的驚險刺激程度，讓台下觀眾心跳直逼180，現場更不斷傳來一陣又一陣尖叫聲，將全場氣氛炒到最高點。

不只有精彩的特技演出，還有可愛逗趣小丑串場，邀請幸運觀眾上台，一起互動感受熱血氣氛。其中讓人冷汗直流的「平衡挑戰」、「蹦蹦床」等高難度特技表演，搭配炫麗的燈光、經典音樂再加上華麗服裝及嘆為觀止的舞台場景，將特技結合劇場元素，令現場觀眾紛紛呼喊「此生必看，值回票價」。

《美國大馬戲團LE GRAND CIRQUE》登台首場演出好評不斷，吸引許多民眾全家大小一起來觀賞，震撼的特技演出與幽默逗趣的小丑，讓現場觀眾讚不絕口，是一場結合力與美的驚險奇幻盛宴。演員們抱著抗死能力與精湛技巧，將暌違一年多的首場演出獻給台灣小巨蛋。主辦單位表示現場演出一切遵照政府防疫政策辦理，8日至9日仍有4場的震撼演出，購票請洽寬宏藝術。

(中時 )