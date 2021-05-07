員警呼叫支援警力，並請救護人員到場，但高男表示不願就醫，也未發現傷勢。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

民眾向媒體控訴，上月5號凌晨，高姓男子和邱姓友人等人在信義區KTV離場時，與與人發生衝突、並遭到對方攻擊，導致有一人膀胱被刺破，一人肝臟破裂，但在場的員警僅勸架，就讓對方離開，認為警方沒有依現行犯逮捕嫌犯，質疑警方吃案。信義分局7日晚間出面說明，表示當時雙方表示欲自行和解，員警與救護人員並未看到有人遭刺傷，全案重新審認釐清案情及雙方當事人身分，將從嚴依妨害秩序及重傷害罪嫌移請地檢署偵辦，員警未依規定回報、未依案情嚴重性積極偵辦，也將依規定嚴懲處分。

警方調閱員警身上的密錄器、店家監視器展開追查，發現上月5日凌晨5時3分許，高姓、邱姓男子等6人到忠孝東路五段的KTV喝酒唱歌，離場時在大廳與李姓男子等3人發生口角衝突，在KTV門口執行守望勤務員警看見高男、邱男與李男互相動手拉扯、推擠，立刻主動拉開雙方及制止，並呼叫4名支援警力到場，處理員警在現場詢問高男等人有無受傷，雙方均表示互為朋友不會追究，欲自行和解。

員警因看到高男臉部紅腫，5時10分主動通知119到場，但高男拒絕送醫，另邱男於現場自行離去。待高男返回新店住處，他的弟弟看到他腹部受傷，遂撥打119送醫治療，當日上午8時12分，119通知新店分局轉報信義分局，指高男遭不明人士持刀刺傷腹部。

信義分局五分埔派出所調閱影像，主動聯繫高、邱等2人到案說明，但因2人受傷治療中，無法至警局配合調查，警方遂於4月7、9日派員至新店耕莘醫院及台北馬偕醫院製作警詢筆錄，但2人又在4月12日主動聯繫警方製作撤回傷害告訴筆錄。

警方調查，衝突剛發生時，李男持折疊刀刺傷高男的腹部，隨後將刀交給友人，眾人因酒喝多了情緒高亢，竟連高男都未發現自己遭刺。警方上午到邱男家中查處，邱也才發現受傷，由警方陪同至馬階醫院就醫，但兩人都沒提出驗傷單，至今傷勢不明。

信義分局表示，現場員警發現糾紛主動處理，立即隔離雙方，並制止打架行為，現場發現高男臉部疑似紅腫受傷，主動通知119到場救護，雙方當場都表示不提告且不願就醫。但員警未恪遵報告紀律向值日副所長報告，及本於專業依案情嚴重性積極偵辦，將依規定嚴懲處分，督察組長及偵查隊長已到各所隊參加勤教，加強員警如何處理聚眾鬥毆案件及法紀要求，將會嚴懲暴力，遇案究辦。

(中時 )