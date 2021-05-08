英國疫苗接種和免疫聯合委員會今天表示，阿斯特捷利康公司和牛津大學合作的2019冠狀病毒疾病疫苗出現極少數血栓病例引起疑慮後，建議盡可能讓40歲以下民眾選用其他疫苗接種。

路透社報導，疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）放寬年齡範圍，將30到39歲民眾納入建議施打其他品牌疫苗的對象。先前這個委員會只建議讓30歲以下民眾可選擇施打其他疫苗。

阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗（AZ疫苗），傳出施打後出現血小板過低引發的罕見血栓副作用，這在年輕族群中較為常見，因此數個國家建議只為老年人接種AZ疫苗。

JCVI表示，這個建議反映出英國COVID-19感染程度低，以及能夠提供美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和莫德納公司（Moderna）疫苗供接種。

JCVI主席林偉勝（Wei Shen Lim，音譯）表示：「隨著COVID-19感染率得到控制，我們建議沒有潛在健康問題的18到39歲成人，在有疫苗可供應而不會造成延後接種的情況下，可以改用其他品牌疫苗，以取代牛津-阿斯特捷利康疫苗。」

英國副首席醫療官范-塔姆（Jonathan Van-Tam）今天表示，讓所有英國成年人在7月底之前都接種第一劑疫苗的計畫，不會受到這個建議影響。

范-塔姆在記者會中表示：「我可以說的是，根據目前的計畫，我們的疫苗供應時程可以支持JCVI提出的改變，並不會限制施打疫苗的速度和規模。」

「我認為我們仍可以達成目標，在7月底前讓所有成年人接種第一劑疫苗。」

(中央社)