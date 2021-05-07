民進黨立委蘇巧慧、李昆澤提出《公投法》修正草案，要求連署要附上身分證影本，且連署書不合格數超過3萬人或連署人數10分之1以上者，公投不成立。對此，資深媒體人趙少康質疑，民進黨到底是有多怕公投？

民進黨立委蘇巧慧、李昆澤提出《公投法》修正草案，規定連署者要附身分證影本，且連署書不合格數超過3萬人或連署人數逾10分之1，公投就不成立。國民黨團書記長鄭麗文說，8月28日公投的「虎頭鍘」等著蘇貞昌，蘇巧慧乾脆提案沒收公投、閹割公投，讓成案難度變高。

鄭麗文認為，反方只要找人亂簽連署書，不就可以破壞公投？以後公投案要成案比登天還難。且現在民進黨到處查水表，大家都怕得要死，誰敢留個資？

不過蘇巧慧昨反批，歷次的公投提案中，造假率超高，且都是國民黨的提案，造假習慣的國民黨，顯然是被打到痛處，所以反對此修法提案，抹黑她封殺公投。

趙少康則於今（7）日網路直播節目《觀點》質疑，民進黨也很怪，當時說公投是政治最高道德，並且原本是公投綁大選，現在又說公投不能綁大選，所以今年定在8月28日。民進黨是怕，因為公投綁大選是上次選輸原因之一，所以這次公投不能綁大選。

現在居然提案，連署不合格數超過3萬人或連署人數逾10分之1，公投就不成立，這樣要害人很簡單，只要發動3萬人填假資料就可以。

趙少康質疑，看起來現在民進黨怕公投怕成這樣？原本不是說公投多偉大？現在怕成這樣？

(中時新聞網)