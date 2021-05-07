前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑，涉及詐欺及毒品案，民進黨形象重創。兼任民進黨主席的總統蔡英文7日召開全國黨部主委會議，討論排黑。資深媒體人謝寒冰預言，這個會開完之後，慢慢會回歸一片和諧，因為已經搓好了，該不講話的就不會講話。

謝寒冰在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，很明顯的是，民進黨派系大內鬥之後，有人故意讓媒體知道，讓社會來公審，逼迫英派。英派本來要藉由黑道大舉擴張人頭黨員的勢力，只好往內縮，暫時停下來。所以蔡英文召開這個會議，其實不叫全國主委大會，而是叫全國維穩會議。

謝寒冰接著表示，7日全國黨部主委會議，嘉義市黨部主委本來在裡頭又開砲，結果立委劉櫂豪忍不住跳出來講，媒體原本有登出該條新聞，指場面一度失控；不過現在再去查這條新聞，已經找不到了；有人可能有意見，不要這條新聞登出來，才把它壓住了，因為大家要維穩。

謝寒冰認為，蔡英文召集這個會議的目的，並不是真的要研討排黑，因為民進黨本來就有排黑條款，若他們真照排黑條款去做，就不致於演變到今天這麼惡劣嚴重的狀況。因為明年要開始黨提名了，所以各派系搶占勢力，不想讓英系坐大，所以才全面反撲。不過，就如同國民黨立委陳玉珍所說，蔡英文連假都不想要假，就算黃承國辭去中常委、就算黃承國的國策顧問職被拿掉，一樣可以當地下總司令、一樣可以操作。可是他們連表面工夫都不願意做，蔡英文說要排黑，沒人會相信。

謝寒冰甚至預言，在民進黨的全國黨部主委會議開完之後，就算還有一些小雜音，慢慢會回歸一片和諧，因為已經搓好了，該不講話的就不會講話。民進黨最厲害的是，知道鬥的目的是為了分配利益，當利益分配出來就不再囉嗦了，若還要再囉嗦多話，最後就會得不償失。國民黨就是沒學到這一招，鬥到太忘情，以致忘記鬥的目的是什麼，所以看到民進黨的鬥爭，國民黨也要好好學習。

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(中時新聞網)