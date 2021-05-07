「美國有線電視新聞網」（CNN）7日報導，雖然許多亞裔美國人持續為國家效忠，甚至在經過重重考驗後成為外交官，但近年美國對中國大陸的敵意，也連帶使其官員對亞裔帶有不信任感，許多人因為長相或出身問題，而在工作上受到限制。

湯瑪斯‧黃（Thomas Wong）是一名於紐澤西州出生的華裔美國人，他畢業自西點軍校，曾在美國陸軍服役並執行過海外部署任務；但當他成為外交官後，美國國務院卻禁止他前往位於中國大陸的外交站點任職，讓他認為自己對國家的忠誠「受到質疑」。

同樣出生於紐澤西州的現任民主黨聯邦眾議員安迪‧金（Andy Kim）則是韓國移民之後，他在前陸軍上將裴卓斯和陸戰隊上將艾倫（John Allen）先後統領阿富汗「國際安全援助部隊」（ISAF）期間，曾在當地擔任國務院高階顧問，擁有查閱最高機密資料的權限，照理來說應已通過安全考核，但國務院仍禁止他參與北韓事務，讓他感到非常痛苦：「顯然他們沒有完全信任我。」

CNN指出，此類狀況已持續數十年，俄羅斯出身或與以色列公民結婚者也可能受到某些限制，但亞裔面臨的狀況特別嚴重，且近年來持續加據。CNN根據國務院資料，發現2015和2016年各有166和168名外交官受到調任限制，2018年卻攀升為307人，且當時川普政府拒絕對此做出解釋。而根據國務院「亞裔美國人外國事務協會」（Asian American Foreign Affairs Association）的調查，有70%受訪者認為評斷工作地點限制的程序「存在偏見」。

許多美國會議員擔心，這些不必要的懷疑，將導致美國在對抗未來威脅時，反而缺少這些了解東亞語言和文化的寶貴戰力。不過CNN表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）已宣布將致力解決這個問題，且他對此十分熟悉，自歐巴馬時代便已開始針對相關問題進行改革，讓許多亞裔外交官抱持樂觀態度。

(中時新聞網)