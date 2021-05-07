來自美國的速食餐廳麥當勞分店遍佈全球，深受全年齡層民眾喜愛，但公司內其實有許多不為人知的規定存在，身為前員工的YouTuber「瞳恩Tung En」近日拍影片分享數個麥當勞的「冷知識」，其中提到，糖醋醬竟有分「5種口味」，讓網友大為震驚表示，「真的有欸！」

瞳恩在YT頻道上表示，第一份工作就在麥當勞待了約4至5年的時間，她指出，麥當勞是非常重視員工管理的公司，因此，還特地成立專門培訓管理的大學，能透過店經理幫忙寫推甄信，將襄理以上職位的員工送進去學習。

麥當勞是非常重視員工管理的公司，還特地成立專門培訓管理的大學。（翻攝YT:瞳恩Tung En）

瞳恩說，麥當勞並不是全球分店開最多的速食連鎖餐廳，第一名其實是「Subway」。而麥當勞在最初開業時，第一項商品並不是販售漢堡或薯條，而是熱狗堡，讓瞳恩笑稱，「忘記初衷了」。

瞳恩表示，其實速食不是麥當勞的主要收入來源，它真實身份更像是「房地產公司」，靠買賣房地產賺取龐大財富。另外，麥當勞還有一個身份，是世界最大的玩具經銷商，瞳恩表示，「他們最愛採買玩具了！」但礙於台灣法律規定，台灣的麥當勞目前無法贈送玩具。

聊到民眾最愛吃的麥當勞雞塊，瞳恩指出，麥當勞販售的雞塊，一共有4種形狀，每塊重量都一樣，還擁有各自的名字，分別是：「靴子」、「球球」、「鐘形」和「骨頭」。至於被視為雞塊中的靈魂「糖醋醬」，瞳恩透露，其實有「5種口味」，可從封膜上可看出寫著編號1-5號，代表著不同的酸甜程度。

被視為雞塊中的靈魂「糖醋醬」，瞳恩透露，其實有「5種口味」，編號1-5號，代表不同的酸甜程度。（翻攝YT:瞳恩Tung En）

瞳恩分享，麥當勞公司要求員工，從顧客踏進麥當勞，到取餐離開，最多只能花120秒，從按下POS機的那一客就會開始計時，背後還有燈號顯示，「等轉紅單就死定了！」而每間麥當勞的櫃台高度都統一做91.5公分，其原因為，這是能讓大人小孩都能方便從口袋掏錢的高度。最後，瞳恩再提到一個冷知識，「全世界的人之中，每8個人就有1位曾做過麥當勞」。

影片曝光後，令網友最震驚的冷知識不外乎是糖醋醬的編碼。「最驚訝的是，糖醋醬有號碼，剛剛立馬看了自己存的糖醋醬，真的有欸！」

麥當勞的十個冷知識。(摘自YT:瞳恩Tung En，如經移除請見諒)

(中時新聞網)