房價高漲，財經部會去年12月聯手打炒房；央行7日召開「強化本行選擇性信用管制措施執行成效」會議，邀集36家本國銀行「喝咖啡」，督促銀行辦理不動產抵押貸款業務時應遵循規定，落實授信風險定價原則，更直白地說，就是不動產放貸，利率條件上不要「削價競爭」。

央行於今年1月開始陸續對銀行進行專案金檢，透過督促銀行落實法規遵循，以強化管制措施執行成效。

經央行查後，大部分銀行合於管制規定，但央行表示，仍發現有部分銀行辦理不動產抵押貸款業務尚有缺失情形，央行請銀行喝咖啡的目的，就是促請各銀行確實檢討改善並建立內控制度及作業程序，落實相關規範。

央行強調，銀行辦理不動產抵押貸款業務應落實風險定價原則，不要削價競爭。

因為部分銀行辦理不動產抵押貸款，有未符合風險定價原則的情形，放款利率偏離市場水準，不利授信風險控管。

為維持市場競爭秩序並健全銀行業務經營，央行呼籲銀行依銀行法第34-1條及中華民國銀行公會會員授信準則第26條規定，訂定合理放款定價，對授信風險較高的貸款實施差別定價；並應督促銀行審核部門確實遵守自訂的利率定價規範。

(中時 )