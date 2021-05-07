大陸央視7日報導，世衛組織將中國國藥新冠疫苗列入「緊急使用清單」。當地時間7日，世衛組織祕書長譚德塞宣佈，將中國國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發的新冠疫苗列入「緊急使用清單」。

當地時間7日，世衛組織祕書長譚德塞宣布，將中國國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發的新冠疫苗列入「緊急使用清單」。

譚德塞表示，這是世衛組織認證的第六種安全有效的高品質疫苗，這將擴大「新冠肺炎疫苗實施計畫」可以購買的疫苗範圍，同時讓各國有信心加速其批准過程，以便進口該疫苗並進行接種。製品研究所研發的新冠疫苗列入「緊急使用清單」。

此前由於全球疫情嚴重，WHO正評估是否批准國藥集團北京生物疫苗（Sinopharm BBIBP-CorV），及科興疫苗（Sinovac）等兩款中國疫苗的緊急授權。

路透指出，世衛免疫戰略諮詢專家組（SAGE）的獨立專家們，已經查閱科興疫苗在中國、巴西、印尼、土耳其與智利的第三階段人體注射臨床試驗資料。

世衛專家組強調，科興疫苗已獲32個國家地區授權施打，目前已接種2.6億劑；「我們非常有信心，在接種完2劑科興疫苗後，18到59歲接種者的PCR篩檢顯示，對防止感染新冠病毒非常有效」。

不過，報告也指出，孕婦、60歲以上年長者及有慢性病患者在接種科興疫苗後的反應等安全性證據相對缺乏；具有合併症者的60歲以上年長者在接種後產生副作用的證據資料也不夠全面。世衛專家對上述部分相對沒信心。

(中時 )