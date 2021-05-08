媒體人黃暐瀚母親5日凌晨於台中市南區一處路口過馬路時，遭酒駕的方姓男子駕賓士車撞死，台中市警方表示，方男前一天才被查獲酒駕被送辦，讓酒駕相關法律議題引起討論。對於酒駕案件層出不窮，資深媒體人羅友志直言，台灣酒駕相關法律「漏洞太多、執行力不足」，先把漏洞補起來這比較重要。

台中警方指出，方嫌事發前24小時，於4日凌晨3時30分，駕駛同輛車在文心路三段酒駕遭攔查，當時酒測值達0.25被依公共危險罪移送，沒想到隔天再度酒駕釀成大禍。且警方比對他的行蹤發現，他在撞死黃母前1小時，從北區某家KTV出來；檢警傳喚與他相聚友人證實，方案發前就已飲酒，並非撞死人後為壓驚才買啤酒來，警方戳破他的謊言。

羅友志7日上TVBS政論節目《新聞大白話》，談及爭議許久的酒駕量刑及遏止問題，他表示，他個人認為，台灣的酒駕執行力不足，漏洞太多，先把漏洞補起來這比較重要，他舉這次肇事的酒駕男子為例，他向檢察官表示當時「天色昏暗」，而這是法律判決書常見的名詞，加上他肇事後又馬上去喝酒，這2種言行舉動，難道台灣法律拿他沒皮條嗎？

羅友志認為，台灣酒駕相關法律應該要再修正，從現行的「無罪推定原則」，對特定的累犯者或法律漏洞人士，改採「證據轉換原則」，針對酒駕應該要從嚴認定，若車上有酒，警方應要求當事人主動說明。

(中時新聞網)