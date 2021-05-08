今（8日）是「亞洲歌姬」鄧麗君逝世26周年，這幾天已經有不少歌迷到她長眠的金寶山「筠園」獻花，還有更多海外粉絲礙於疫情關係，改為線上獻花，汐止愛樂樂團也會到現場演奏，以「經典天籟 恆久溫柔」音樂會形式向鄧麗君致敬。鄧麗君生前唱過眾多跨時代、跨種族的經典歌曲，歌壇地位十分崇高，連資深音樂人李宗盛都封她為傳奇，《中時新聞網》整理6首代表作，回顧鄧麗君溫暖又細膩的好聲音。

鄧麗君生前留下太多膾炙人口的好作品。（圖／中時資料照）

1.《月亮代表我的心》

鄧麗君1977年發行專輯《島國之情歌第四集》，當中收錄的《月亮代表我的心》成為流傳數十年、傳唱度最高的歌曲之一；事實上該曲是翻唱原唱陳芬蘭的作品，作曲人翁清溪本來覺得完整度不夠想丟棄，直到作詞人孫儀填上歌詞，再由鄧麗君的歌聲賦予新生命，成為華語樂壇幾乎人人聽過的佳曲。

《月亮代表我的心》

2.《小城故事》

《小城故事》收錄在1979年的唱片《島國之情歌第六集-小城故事》中，是一首充滿中式傳統色彩的歌曲，闡揚台灣人民早期勤奮開拓、熱情好客又樂觀開朗的天性，搭配鄧麗君清澈、溫婉又誠懇的唱腔，將該曲的精神發揮得淋漓盡致。

《小城故事》

3.《甜蜜蜜》

《甜蜜蜜》源自於印尼民謠，由作詞家莊奴填上歌詞後，收錄在1979年同名專輯中，當時她面臨假護照風波，被日本政府驅逐出境，又因台灣正值戒嚴無法回來，只好先到香港暫居，準備飛往美國留學。

《甜蜜蜜》

4.《忘記他》

《忘記他》收錄在1980年粵語專輯《勢不兩立》中，榮獲香港電台十大中文金曲的「最佳中文（流行）歌曲獎」，是鄧麗君的粵語代表歌曲。事實上，作曲人黃霑本來打算給「菊姐」關菊英唱，但她剛好碰上唱片合約期滿，直到1980年鄧麗君向他邀歌，才將該曲灌錄在《勢不兩立》裡。

《忘記他》

5.《漫步人生路》

這首歌的原曲是日本女歌手中島美雪的《習慣孤獨》，由作詞人鄭國江譜上粵語歌詞，交由鄧麗君詮釋，收錄在1983年的同名專輯中，為她第二張粵語唱片。該曲被後輩翻唱的次數已無法估算，曾在電台舉行的「鄧麗君最愛歌曲網路票選」排名第10，成為最受歡迎的粵語歌。

《漫步人生路》

6.《我只在乎你》

該曲收錄在1987年的同名唱片中，是鄧麗君日本歌曲《时の流れに身をまかせ》（任時光從身邊流逝）的中文版本，日文版本曾連續三年榮獲日本有線大獎、全日本有線放送大獎，成為外籍藝人在日本歌壇創下最輝煌的紀錄。

《我只在乎你》

(中時新聞網)