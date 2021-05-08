本月8日是一代巨星鄧麗君逝世26周年，她細膩溫柔的好聲音永留在歌迷心中，鄧麗君唱紅了無數經典歌曲，包括《甜蜜蜜》、《小城故事》、《我只在乎你》等等，美麗的歌聲總能讓人如癡如醉，然而儘管事業風生水起，她的感情路卻走得十分坎坷，談了6段感情，2位前男友死於非命，也讓她背負了「剋夫」罪名。

鄧麗君唱紅了無數經典歌曲。(圖/翻攝自微博)

1971年，18歲的鄧麗君到吉隆坡，為一處酒樓的開幕典禮獻唱，當時馬來西亞萬字票王林水成的侄子林振發，被她的歌聲深深吸引，便發起追求攻勢，常約鄧麗君一起出去吃飯、打球，鄧麗君的心也慢慢被融化，2人的戀情公開後，鄧麗君甚至還曾公開表示：「非林振發不嫁。」儘管他們很快論及婚嫁，但鄧麗君當時正要前往日本發展，因此先擱置了婚事。

鄧麗君和林振發十分相愛，卻沒有緣分。(圖/翻攝自微博)

沒想到1978年，林振發突發心臟病離世，這樁婚事再也沒有下文，鄧麗君悲痛欲絕，林母交給她一本日記，裡面紀錄了2人交往的點點滴滴，還有林振發為她寫的浪漫愛情短詩，這些回憶鄧麗君都一輩子珍藏。

鄧麗君一輩子珍藏林振發送她的日記。(圖/翻攝自微博)

慢慢從傷痛中站起後，鄧麗君和新加坡知名夜總會經理朱堅相遇了，某次鄧麗君在香港表演，朱堅為了探望她，特別到香港轉機，沒想到搭乘的那班飛機在越南上空爆炸，朱堅在這場空難中不幸離世，至此鄧麗君被冠上了「剋夫」兩個字。

秦祥林和鄧麗君傳出緋聞。(圖/翻攝自微博)

接著剛離婚的秦祥林和鄧麗君傳出緋聞，儘管秦祥林不只一次在鏡頭前大讚鄧麗君，2人卻始終沒有承認戀情，這段緋聞持續了半年才畫上句點，隨後秦祥林也和林青霞陷入熱戀，隔年鄧麗君為了療傷前往美國，遇到了正在洛杉磯拍電影的成龍，當時鄧麗君已經是當紅歌手，成龍卻還只是個名不經傳的演員，在異鄉遇到知音，2人越走越近，很快就展開戀情。

鄧麗君和成龍曾非常相愛，卻因為雙方身分地位，男方用最傷人的方式逼得這段感情結束。

然而成龍是出了名的大男人主義，女強男弱對他十分傷面子，他常會因為自卑感作祟，和鄧麗君意見分歧，到後期甚至開始敷衍、無視女方，最後鄧麗君忍無可忍，提出分手結束3年感情。之後鄧麗君和馬來西亞糖王郭孔丞相戀，但對方家人要求她放棄事業才能嫁入豪門，熱愛唱歌的鄧麗君快刀斬亂麻，絲毫不留戀這段感情。

保羅陪伴鄧麗君走完人生最後。(圖/翻攝自微博)

鄧麗君的最後一段戀情，是愛上小15歲的法國攝影師保羅，2人相處融洽，總有聊不完的話題，但就在1995年，鄧麗君因為哮喘離世，得年42歲，她終究無法享受到長久而真摯的愛情，她的好歌喉和柔情魅力讓不少男人拜倒在石榴裙下，但這些前男友卻連在她過世後，都沒有參加她的喪禮，令人不勝唏噓，儘管如此，鄧麗君的歌曲流傳至今，仍有許多人將她牢記在心中，深深愛著她。

鄧麗君永遠活在歌迷們的心中。(圖/翻攝自微博)

(中時新聞網)