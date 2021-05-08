一年一度的綜合所得稅申報將於5月1日開跑，勞保局特別提醒，民眾如有投保勞保、國保或是農保，在申報個人綜合所得稅時可以扣除，而勞保局也已將去（109）年勞保、國保及農保民眾個人繳費資料提供給財政部。

健保費不受24,000元保險費扣除額上限限制

勞保局指出，民眾申報個人綜合所得稅若是採用列舉扣除方式，包括：人身保險、勞工保險、國民年金保險及軍公教保險等保險費，每人每年扣除額度為新台幣24,000元，其他像是健保費或是補充保險費則可以全額列舉扣除，不受每年24,000元保險費扣除額上限限制，需特別留意。

勞保局進一步表示，為方便民眾報稅，勞保局往年都會將前一年勞保、國保及農保民眾個人繳費資料提供給財政部，109年度綜合所得稅結算申報期間為110年5月1日至5月31日止，如果被保險人透過網路申報個人綜合所得稅，申報繳稅系統會自動顯示年度非健保費的個人繳費總金額，被保險人不需另行查調各項保險費繳費證明。

不過，如果不是經由網路申報，則可以參考下列查調各項保險費繳費證明：

一、勞工保險費繳費證明：可以透過網路列印、向投保單位申請或是臨櫃申請等方式，取得勞工保險費個人繳費證明。

二、國民年金保險費繳費證明：可以透過網路列印、到4大超商列印、網路申請郵寄、電話語音索取或是臨櫃申請等方式，取得勞工保險費個人繳費證明。

三、農民健康保險費繳費證明：可以透過網路列印、臨櫃申請或是直接向投保農會申請等方式，取得勞工保險費個人繳費證明。

(中時新聞網)