美國總統拜登計劃課徵富人稅來支應基礎建設計畫所需的資金，將每年投資利潤超過一百萬美元的民眾所繳的稅率提高一倍，加上被動式基金(ETF)的稅收效率一直是近年來資產配置結構性轉變背後最重要的驅動因素，市場預期課徵富人稅將加速資金從共同基金轉移至ETF趨勢。

ETF為富人稅下的新選擇

交易所買賣基金的獨特結構免除ETF大部分的年度分配的資本利得稅，相較共同基金多在年底向投資者支付資本收益分配，一旦分配給應納稅賬戶時就需立即課稅。ETF獨有的實物交易方式讓其避免一年的資本收益。ETF通常不會讓持續持有ETF的投資人觸發資本利得稅的事件，且多數股票型ETF都是追蹤指數，指數型ETF不會常買賣證券，僅在追蹤的指數進行季度調整成分股及其權重時被動式調整投資組合。

CFRA ETF及共同基金研究部負責人Todd Rosenbluth發現，大型美國股票型ETF每年僅交易整體資產部位的四％，共同基金每年投資組合換股則高達二○％或更多，兩者差了五倍以上，也因此產生應稅資本收益，每年必須將其轉嫁給基金所有者。

實物免稅交易的選擇

另在投資人自己賣出基金時所產生的稅也不盡相同，當贖回共同基金時，基金經理人就要賣出基金所持有的股票來支應贖回所需的現金。但ETF在初級市場賣出又可分現金與實物兩種，實物是指投資人拿手中持有的ETF，向發行公司換回一籃子股票，這一籃子股票的總價值剛好就是ETF淨值。次級市場賣出則是投資人賣出手中ETF時，該ETF換手到另一個投資人，表示ETF本身及其管理公司都沒有進行應稅交易，也不會因此產生稅負。

ETF Trends研究主管Dave Nadig表示，如果投資人從不賣出ETF並在死後將其捐贈給家人或慈善機構，則可完全避免資本利得稅，因ETF的成本基礎在投資人過世後會逐步提高至其價值，當受益人賣出ETF時，就沒有應稅事件。

ETF與共同基金規模有望黃金交叉

據統計美國約有24000個主動式共同基金，市值十七兆美元，平均收費是○．六二％；ETF約有三千個，市值十一兆美元，平均收費○．一四％。維拉諾瓦大學和里海大學的研究人員去年底研究發現，過去五年裡ETF的平均稅負比積極型共同基金低○．九二％。

若考量收費及稅負，ETF比主動式共同基金至少省了一．四％的成本，成為近年資金積極從共同基金轉向ETF的主要驅動因素，尤其對高資產投資人更具誘因。今年截至四月十四日，股票型共同基金淨流出一一七○億美元，同時ETF新增發行量則超過二二九○億美元。未來若再加上美國富人稅推一把，可預期ETF與共同基金的總市值出現黃金交叉應是指日可待！

隨著ETF資產規模與日俱增，在全球股市的成交佔比及影響力也將同步走高，ETF對股市助漲助跌的情況也會日趨嚴重，波動加劇將是可預期的發展。

股市ETF化伴隨而來的就是資金集中化，只有ETF成分股才能夠獲得新資金的挹注，佔比越大的成分股獲得越多的資金，就有機會創造更大的股價漲幅及股票市值，市值提升又進一步推升在ETF的佔比，進而獲得更多的資金，形成「大者恆大」的結果，如同去年美股資金買盤集中在FAANGM一樣。

全球股市ETF化

目前台股中連結最多全球各式ETF的個股非權王台積電(2330)莫屬，將會是資金流向ETF趨勢下的最大受惠者，甚至台積電也是有報酬目標又有收益需求的主權、退休及大型基金的台股首選，例如新加坡主權基金、挪威主權基金、日本退休基金及美國資本集團投資台積電的部位，就分別佔台股投資比重的七一％、三九％、四七％及八九％。

主權基金投資台積電。(圖/理財周刊提供)

※全文未完，完整內容請見《理財周刊》第1080期 2021.05.07出刊

本文作者: 高適

(本文摘自《理財周刊1080期》)

《理財周刊1080期》

(中時新聞網)