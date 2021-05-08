五一勞動節三萬名勞工上街遊行，訴求「年金要保障，薪資要提高」，勞保破產的議題早就討論多年，早在二○一七年勞保就已出現入不敷出的狀況，根據勞保局統計，二○二○年勞保收支逆差486.9億，二○二一年逆差會變成701億，二○二二年增為逆差998億，後年將達到千億逆差，逆差每年都在大幅增加，但是在民主選舉制度下，不論是哪一黨執政，政客都不敢拿選票下賭注，所以年金改革必然緩慢，政府補貼續命是必要的手段。

當沖對國家稅負有功 降稅政策可再延長

勞保局統計，二○二一年勞保年金剩6228億元，這樣的狀況，即使政府每年提撥二百億，最多也只能延後兩年破產，更何況每逢經濟衰退，企業界必然趁機要求政府減稅刺激經濟，那麼除了賣國土祖產之外，政府還能靠什麼生財呢？

根據統計，當沖降稅措施上路後，股市成交量明顯增加，且當沖占比由二○一六年的9.63%大幅攀升至二○二○年的31.04%，今年四月更超過33%；證交稅稅收也從二○一六年的709億元倍增至二○二○年的1506億元，加權指數從二○一六年底的9253點漲到二○二一年的17709點，累積漲幅達91.38%，可以說當沖降稅功不可沒。

雖然當初降稅是為了活絡股市，但正值健保破產、年金破產，當沖客不僅對國家稅負有功，而且還能拉高台股本益比空間，對照滬深股市的半導體股隨便都七十至八十倍本益比，像中芯國際的本益比還破百，如果當沖降稅能夠讓台股單日成交金額破兆，本益比再提高個十倍，相信加權指數要趕上道瓊指數的三萬點也不是不可能，股民賺錢，政府有錢補貼健保與勞保，可以說是三贏局面，自當該支援金管會再降稅五年的提案。

至於當沖造成股市過度動盪，甚至崩盤的疑慮，試問，有誰願意回到日均量不足一千二百億的低波動的台股，就算禁掉當沖，就能避免股市大修正嗎？這就好像每次股市崩盤都把過錯推給空頭似的，股市真的要跌，就算縮小跌幅也照樣跌跌不休，與其這樣，倒不如效法道瓊指數敢跌也敢漲，活力十足，市場也越做越大。

如果真的站在控制風險的角度，其實該檢討的是台股的T+2交割制度，因為這個制度讓當沖增添空手套白狼的賭博風險，如果改成當天交割制，相信一定可以壓抑當沖過熱的問題，也可避免違約交割。

這波打壓大盤的 三大法人還不是主角

為什麼一開始講當沖降稅的議題？因為這是五月影響台股的重要變數之一，相信大家都有留意到，財政部及金管會擬再度推行當沖降稅措施，金管會甚至建議延長五年，引起部分朝野立委的反對，反對的理由不外乎當初降稅是為了活絡股市，如今股市出現六千億的單日歷史天量，而且不只一次，所以當沖降稅年底到期，就該功成身退。

重點來了，如果財政部與金管會想要說服立委們再次同意當沖降稅提案，那麼股市就不可以太熱絡，甚至是冷靜下來，最好是單日成交金額回到日均量僅千億的水準，那麼立委們就沒有反對的立場。

從這角度再來看看五月四日加權指數大跌288點(-1.68%)，當天外資竟然買超0.82億元，就算加上本土法人的賣壓，總共也不過是82.82億元，很奇怪吧！

於是在統計四月二十八日到五月四日跌了948點的過程，三大法人賣超金額竟然只有301億元，是的，沒看錯，這次打壓大盤的另有其人。

這讓筆者想起三月底金管會主委在立法院財委會受訪時表示「萬六是高了點」，現在回頭看，特別值得玩味。

第二季可能還是傳產大宗商品天下

如果萬六是高了點，那麼季線的16426點支撐就有可能不是這波修正的終點。這點從電子類股指數可以作為加權指數的領先指標得知，畢竟電子類股的權重大。

首先台積電三月二十四日就跌破季線，算來也將近三十個交易日沒站穩季線，如果台積電是領先指標的話，可預期電子類股指數的季線也將失守，一旦電子類股指數站不穩季線三十個交易日的話，估計加權指數的季線支撐也撐不了多久，如此一來，就符合了金管會主委的「萬六是高了點」論，這樣算來，電子股的五窮六絕終究還是成了股民賣股的藉口，推測第二季仍是傳產大宗商品的天下。

印度疫情失控波及 明年棉花供給大缺

就在歐美積極施打疫苗，歐美經濟可望在夏天解封，重拾活力之際，印度的疫情有如飆股一般的噴出，簡直就是去年四月美國確診人數的翻版，截至五月五日資料，印度新冠肺炎確診病例已突破二千萬例，累計死亡超過二十二萬人。

儘管當地疫情失控，但多數人依舊不願戴口罩，這點也跟去年的美國很像，雖然印度官方宣稱這波疫情高峰將落在五月中旬，但有專家認為，印度實際感染及死亡總數恐被嚴重低估，全國可能已經有超過五億人確診，近一百萬人病逝。正如世衛組織所說的，在疫苗分配不均，資源被富裕國家壟斷，全球防疫網恐將出現破口，如今的局勢看來，今年底想要完全終結疫情，怕是有難度。

印度為世界棉花生產大國，二○一九、二○二○年度產量佔全球約24%。正常情況下，印度棉花四月底應該要開始全面播種，以支應來年棉花需求，但WHO表示印度確診人數恐破五億，導致勞動力短缺，影響棉花播種進程，勢必造成今年棉花的收成不足，恐導致明年棉花供給大缺。

聯準會資產負債表膨脹 美國貿易赤字擴大

就如同年初高盛喊出「大宗商品進入超級週期」，經過一季的發展，蘇伊士運河堵船意外，在傳統淡季竟發生歐美航線運價創新高，估計今年的運費居高不下，連帶BDI指數也突破三千點，創十年新高，中國鐵礦砂四月二十七日創193.85美元新高，距離二○○八年五月十日的195.57美元歷史高點，僅一步之遙，儘管中國政府鼓勵增加開採。

但這就好像去年十月出面降溫海運漲價，以及二○一八年非洲豬瘟的豬肉漲價是一樣的情況，簡單說，每次中國官方正式打壓漲價，那就表示該商品已經進入多頭漲勢，就好比中國打房，越打越高。

拜登在不到半年時間相繼推出七兆美元的救市方案，財政赤字暴增，聯準會的資產負債表已經膨脹到6.57兆美元的新高，恐怕這次疫情過後，可能飆破十兆美元，最新的三月美國貿易赤字擴大近12%，升至916億美元歷年高點，雙赤字就是一九七○年代惡性通膨的導火線，如今聯準會竟然容忍今年通膨上揚，推測輸入型通膨壓力最大的首推中國的樓市。

全球理財觀-加權週線。(圖/理財周刊提供)

本文作者：洪寶山

(本文摘自《理財周刊1080期》)

《理財周刊1080期》

(中時新聞網)