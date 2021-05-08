經濟基本面復甦及各國財政與貨幣政策持續加持下，全球資金充沛，經濟成長帶動企業營收回穩，高收益債券因具有收益優勢，仍值得中長期佈局，而全球股市今年波動度明顯較去年增加，富蘭克林華美投信建議適度搭配全球高收益債券，降低波動風險。

全球景氣仍在擴張軌道

經濟基本面，四月Markit採購經理人指數創下二○○九年以來最高水平，消費者信心指數升至新冠疫情爆發以來新高；三月美國ISM製造業指數創下一九八三年以來新高64.7，服務業指數達63.7改寫歷史紀錄；聯準會重申鴿派立場並淡化通膨風險，推升全球股市連漲六個月，對市場來說有如吃下定心丸，市場風險受激勵胃納大增，顯示全球景氣仍在擴張軌道，反映對經濟全面解封的樂觀期待。

加上三月美國就業人數大增九一．六萬人超越預期，改寫去年八月以來新高；失業率降至六％左右，雖然離疫情前高峰仍少八百萬就業人口，但可明顯看出勞動市場與經濟持續復甦中。

總計四月以來台灣金管會證期局核備的一○一六檔境外基金(股、債均含)平均上漲○．九四％；其中七三八檔股票型基金平均上漲一．六一％，二五九檔債券型基金平均下跌○．八一％。

全球高收益債市 逢低持續加碼

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，預估美國二○二三年之前不會升息，在低利環境維持下，全球高收益債市仍有利可圖，建議逢低持續加碼。當前美國優渥的失業補貼可能延緩勞動市場復甦力道，今年九月紓困計畫到期後，可觀察是否迎來新一波就業潮。

全球疫苗開打之際，美國、英國為新冠肺炎疫苗接種速度領先的成熟國家，張瑞明分析，已施打一劑的普及率高達近四○％與五○％，英國單日新增確診人數快速下滑，證明疫苗確實對防止疫情擴散有利。預期隨著日本及印度官方加強防疫限制，歐盟加速購買疫苗並預計七月底前讓七成成年人接種新冠疫苗，有助降低疫情對經濟的干擾。

此外，因美國施打的疫苗大部分為輝瑞與莫德納研發之mRNA疫苗，較無副作用消息傳出，有效性亦具優勢，相對其他區域領先。

個人可支配所得增 消費動能可期

張瑞明認為，政策面也具支撐效果，由於拜登新一輪的紓困案一．九兆美元與擴大基建預估近二．三兆美元將持續投入，個人可支配所得不減反增，高儲蓄率反映潛在的報復性消費動能提高，故也預期消費市場動能可期待，經濟與企業營收成長將有助益。

再者，若進一步觀察前幾次美國公債殖利率上升的波段中，十年期殖利率彈升約123~193基本點，美國高收益債券總報酬指數漲幅也有7.1~66.8%不等的報酬表現，因此，富蘭克林華美投信建議投資人在美國公債殖利率彈升的波段與期間中，不妨持續持有全球與美國高收益債券基金，高收益債券可望發揮低存續期與收益機會優勢，減輕利率風險。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明。(圖/理財周刊提供)

※全文未完，完整內容請見《理財周刊》第1080期 2021.05.07出刊

本文作者：沈安玨

(本文摘自《理財周刊1080期》)

《理財周刊1080期》

(中時新聞網)