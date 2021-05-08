根據櫃買中心資料統計，截至二○二一年四月現股當沖累積開戶數近三百萬戶，現股當沖交易總買進與總賣出成交金額占市場比重分別為三六．一七％和三六．二三％，另外在當沖降稅政策的推波助瀾下，當沖已是目前投資人常用的熱門投資工具。

對於當沖，投資人經常是用「無本當沖」來說明解釋之，因此當沖給予人的印象，總會與賭博聯想到一塊。《圖解最高勝率手機當沖》作者劉家誠表示，在股票交易資訊中，還是有訊號可以判讀做多做空的指標，並非全然靠運氣或猜測。

原本任職於科技業的劉家誠，認識股票投資的契機來自公司每年的股票分紅，一開始是波段操作，在獲利小有成績下，劉家誠便開始以信用貸款借錢來做融資，加大槓桿操作，但在必須兼顧工作下，沒有太多時間盯盤，也不夠了解股票特性，把之前累積的獲利及積蓄差不多賠個精光。但本身不認輸的個性使然，再加上他明瞭唯有透過投資，才能快速累積財富，達到提早退休的目標，因此還是不放棄股票投資。

手機當沖 更符合使用習慣

之後劉家誠在下班後投入大量時間研究股票交易，為了不影響工作進度，每天利用開盤後交易量最大的半小時至一小時內，採快進快出的短操作，重新累積資金。因為同時也還在私人企業上班，公司因資安管理因素，不能在公司電腦上下載看盤軟體，只能透過手機交易。

劉家誠指出，許多股市分析師、操盤手等都是用電腦在看盤下單，但多數散戶，包含他，因為便利性、地域性、時間性等因素，大多都還是透過智慧型手機來進行交易。但使用手機作為工具最大的問題，便是受限於螢幕大小，一次只能看一個頁面，因此劉家誠以五檔報價及成交明細來進行當沖操作判斷，減少因跳頁而造成的時間差影響。

一次只操作一檔股票，劉家誠說明，為了不讓自己分心，大部分時間都會等一檔操作損益了結了再操作下一檔，或是利用有自動停損停利功能的券商APP，先預設買賣點。

在挑選個股標的上，劉家誠建議可以多多利用券商APP的服務功能，他表示每天收盤後都會透過熱門股的漲跌幅排行及周轉排行，來挑選隔天要操作的股票。劉家誠挑選標的會避開高價股，並選擇交易量高的個股，以三百元以下的價位為主，五十元以上的標的成交量以一萬張以上為佳，五十元以下的標的成交量以超過兩萬張為佳，若選定的標的漲跌幅已達七％者，當天就會跳過，藉此來降低操作風險。

嚴守停利停損紀律

透過五檔及交易明細判斷做多、做空方向時，劉家誠也建議，可以同時觀察加權指數，有助於提升勝率，也能順著大盤的盤勢放大獲利或是即時停損。此外，也可以參考同類股族群的走勢，這也是劉家誠當沖能穩定獲利的方式之一，但若發生與同類股走勢沒有連動的狀況，就要特別注意了。

在進場點上，劉家誠不建議投資人見到外盤大單成交就去追價，這樣的下場往往都是以虧損作收，以他個人來說，都是選在拉回後，透過五檔及交易明細分析是否有破前低或前高，再決定是否進場當沖。

現在股票是採逐筆交易的方式，因此停利、停損就更顯重要了，若不夠果斷自律，很有可能在極短的時間內，從獲利轉而虧損。以停損來說，劉家誠建議要採用市價停損，因為逐筆交易後的上漲及下跌速度比以前更快，若沒有即時成交，一來一往的刪單改單，等到再重新下單，很有可能會遇到大賠。

對於停利的建議，劉家誠表示，一開始新手倉位及張數可能較小，適合一次性停利，若之後擴大操作，可以分批停利，先出場五成，剩下的可以分批停利來放大獲利。

獨立開發軟體程式 分享經驗心法

歷經七年的股票投資資歷，劉家誠的當沖勝率已高達八五％，平均每月可以從股市中獲利六至十五萬元，二○二○年三月起將重心漸漸轉往當沖教學及行動覆盤軟體的開發，並在二○二一年出版《圖解最高勝率手機當沖》一書，希望透過分享自己的經驗法則，用較淺白的文字，以及大量的圖片輔助說明，幫助其他投資人少走冤枉路，縮短當沖學期周期，減少學習過程的虧損金額。

劉家誠在Pressplay有付費課程，讓想要投入當沖卻又沒經驗的投資人訂閱，透過交易心得的教學及實戰影片的分享，讓投資人可以從中理解當沖交易的訣竅。另外，劉家誠也獨立與友人開發行動覆盤軟體，推薦他精選的當沖操作標的，並利用科技技術，讓會員可以在盤後複習檢討，同時也與通訊軟體LINE作串接，可以即時通知會員個股壓力點及大盤盤勢狀況，讓會員節省許多研究時間。

不怕沒機會 先把自己準備好

對於初入當沖交易的新手，劉家誠首先給予必須要做好自律的建議，到了停損點就必須止血，別一心想著拗單。同時要調整好自己的心理素質，每次交易都應該是獨立的，別讓損益成果影響下一次的操作。而一次操作的倉位建議在十萬以內，並且能有不影響生活的餘裕資金可以作為交割款用，這也是提醒自己的最大停損，以免操作過度。

另外劉家誠也提醒道，千萬不要追價，若要做多一檔強勢股，可以等回檔再繼續操作，做空反之亦然，因為當沖賺的是價差，而非趨勢，穩定獲利比大輸大贏來得重要。對於想要投入全職當沖的投資朋友，劉家誠也提醒，在勝率尚未長期穩定時，還是保有一份固定收入來源較不會影響生活，建議可以觀察自己若能維持三年的高勝率，再來考慮投入全職為佳。

最後，劉家誠以自身經歷來提醒投資人，非常不建議使用借貸融資的方式來投資，因為當虧損或套牢時，利息及還款壓力不僅會影響投資判斷，還會影響到家庭財務狀況，甚至是現有的生活。只要股票市場在的一天，都有投資機會，建議投資人不要過度心急，好好了解股票投資概念，以追求穩健獲利為主。

劉家誠(Jasper)

虎尾科技大學資訊管理碩士

曾任職百大企業軟體工程師

現職為短線交易講師、專職投資人

社群《Jasper的手機當沖世界》創辦人

《圖解最高勝率手機當沖》作者

行動覆盤軟體&先行者創辦人

給當沖新手的建議

．自律，一次操作在10萬元以內

．了解股票投資概念，以追求穩健獲利為主

提醒1：千萬不要追價

提醒2：強烈建議不要融資

理財周刊發行人洪寶山(左)、Jasper的手機當沖世界創辦人劉家誠(右) 。(圖/理財周刊提供)

本文作者：沈安玨

(本文摘自《理財周刊1080期》)

《理財周刊1080期》

(中時新聞網)