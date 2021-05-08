勞動節前夕，勞動部首次表揚模範移工，彰顯他們對台灣社會的貢獻。但得獎者期望政府除了頒獎，也能提供完整的職訓與支持系統，讓外籍人士更無後顧之憂地為這片土地貢獻心力。

4月29日，勞動部舉辦全國模範勞工表揚典禮，代表政府向來自不同產業的56名模範勞工致敬。典禮現場，一襲鮮紅色長袍打扮的越南籍照顧服務員楊氏金鷹（阿鷹），在眾多身著深色西服的受獎者中，格外引人注目。

台灣自1989年起，以「補充勞動力」原則，開放外籍移工，截至2021年3月，有71萬餘名移工在我國境內服務，勞動部在今年的模範勞工表揚儀式中，首度新增「模範移工」組，以感謝他們對台灣社會的貢獻。今年42歲、2013年底來台工作的阿鷹，就是因為在屏東的長照機構，悉心照料近百位銀髮長者深受各界肯定，獲屏東縣政府推薦接受表揚。

「我來台灣屏東工作7年多，大家都把我當家人一樣疼，我心裡想感謝的很多，但是我沒辦法全部講完。」阿鷹接獲獎座當下的感言，似乎已完全融入台灣社會，但她剛踏上這片土地時，其實熬過一段「水土不服」的艱苦日子。

出生在越南福隆省農村的阿鷹，因為家中經濟狀況拮据，小學畢業就開始工作補貼家計。2013年，已婚育有3個小孩的她，從鄰居口中得知台灣有工作機會，當下就決定向仲介貸款4千100萬越南盾（約5萬元新台幣），辦理手續來台擔任看護工，「我不想我的小孩跟我一樣，一輩子務農，所以來台灣工作賺錢，給他們念書。」她說。

但一開始，台灣並不像阿鷹想像的那般美好。

沒醫療專業 語言不通吃苦頭

阿鷹回憶，不具醫療專業的她，抵達台灣後，還來不及接受任何語言與照護訓練，甚至連替長輩翻身、按摩都不會，就直接從機場被載到屏東的一家長照中心，「連換尿布都不會，隔天就開始上線照顧失智及臥床的阿公、阿嬤。」

「我剛來什麼都聽不懂，常常被阿公、阿嬤罵，我只好比手畫腳，猜他們要做什麼。每天下班，都哭著跟當時17歲的女兒視訊說：『我好想回家』。」如今已能用流利的國、台語接受《今周刊》訪談的阿鷹，對於初來乍到的委屈，仍舊記憶猶新。

為了讓自己的工作盡快上軌道，阿鷹每天下班回到宿舍，犧牲休息時間練習語言，將常用的國、台語詞句，製成羅馬拼音筆記背下來，花了8個月，才逐漸能和受她照顧的長輩正常溝通。

2017年，阿鷹任職的第一家長照中心結束營業，她被仲介公司轉調至同樣位於屏東的長生照顧中心服務。當時，長生正仿效日本經驗，推動「自立支援」照護模式，試圖以「零約束」、「零尿布」、「零臥床」的方式，盡可能讓尚未喪失身體機能的長輩恢復自理能力，回到家中生活。

轉換工作單位的阿鷹，必須再次適應新環境。長生照顧中心主任陳玉枝表示，想實踐「自立支援」，必須熟悉每一位長輩的狀況並提供合適的照顧，阿鷹一開始雖然不熟悉這樣的工作模式，但會用心觀察資深同事的一舉一動，例如有些老太太怕麻煩人，想如廁卻不敢開口，阿鷹會記錄老太太每天攝取的水分、三餐及如廁時間，主動協助她在對的時間用輔具上廁所，降低對尿布的依賴。

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《今周刊》(第1272期)

(中時新聞網)