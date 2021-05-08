在2020年底華為開發者大會公佈鴻蒙 （HarmonyOS）2.0版本之後，華為已陸續向P30、Mate 30 Pro等機種釋出Beta測試版，讓已經登記的開發者可進行測試。日前有開發者在YouTube上分享了鴻蒙2.0測試版在Mate 40 Pro上執行的樣貌，揭開了鴻蒙系統在手機上執行的樣貌，好奇嗎？快來瞧一瞧！

YouTube CREATOR STUDIO頻道日前分享了「What's New in HarmonyOS 2.0 Upgrade」影片，揭曉了鴻蒙在安卓手機上執行的樣貌，根據開發者分享，EMUI 11體驗已經非常流暢，偶爾有掉幀、卡頓情況，目前流暢度還比不上iOS，但是也不排除是因為仍舊是測試版的緣故。

What's New in HarmonyOS 2.0 Upgrade

在鴻蒙2.0當中，從螢幕頂端右側下滑可以叫出控制中心（control center），頂端螢幕中間區域或是左側下滑，都會呼叫出通知中心（notification center）。在控制中心面板中，上方可以快速開啟或關閉特定功能（例如Wi-Fi網路）或是進行進一步設定，下方則是有智慧家電的控制面板，展現了鴻蒙就是為了實現萬物互連的企圖心。

另外，鴻蒙2.0在介面上有幾個比較新穎的設計。第一是app資料夾可以選擇以大資料夾的方式顯示，能一目了然地看見所有資料夾內app圖示；也可以「小資料夾」的狀態呈現。另外app圖示下方有的會新增一條橫槓，有此特色的app可以輕點後上滑呼叫出快捷功能（有點類似iOS的Haptic Touch功能，或是過去的3D Touch功能）。

而根據開發者的分享，裡頭他所安裝的數十個或甚至上百個app中，只有「央視影音、新浪新聞、優酷」這三個是「鴻蒙版」，其餘的都是Android版本。表示鴻蒙2.0在手機上可以順暢執行Android app，對於擔憂升級到鴻蒙2.0之後可用app可能不多的消費者來說，可以放心。根據先前華為消費者業務執行長余承東在 2020 HDC華為開發者大會公布的資訊，當時HMS已累積有180萬個開發者，專屬app則有9.6萬個(作為對比，蘋果App Store以及Google Play Store的應用程式都超過200萬個)。

目前預估華為有可能在6月份左右釋出為手機平台推出的鴻蒙正式版，且有機會隨著P50系列的手機一同推出。然而具體時間與產品仍舊要依照華為官方公布的資訊為主。

(科技)