一位50多歲的男性病人，就診時主訴喉頭有異物感、口臭，常覺得嘴巴苦苦的，好一段時間了。他說，自己生意做很大、兩岸三地到處飛，實在沒時間掛號、排隊、看醫生，上網爬文找資料後，自行診斷「應該是」胃食道逆流，就去買成藥吃，症狀似乎有改善。

既然如此，為什麼會突然來找我呢？原來是近1個月來，本來的藥突然失效，症狀加劇，甚至半夜常因胸悶胸痛而失眠。來找我，是聽說我可以「終結胃食道逆流」，不過，更主要的原因是擔心：「該不會是食道癌吧？」替他進行了胃鏡檢查發現，他不只有嚴重的逆流性食道炎，還有長達3公分的巴瑞特食道。聽到不是癌症，他鬆了一口氣，直到我告訴他：「其實，巴瑞特食道是食道癌的癌前病變。」

●胃食道逆流是小事？你不知道的逆流致癌四部曲

有時候，胃食道逆流很狡猾，即使病人表現的症狀很明顯，卻很難馬上確診。因為除了「火燒心」、「酸逆流」這2個最典型的症狀外，還可能發生與其他疾病混淆的非典型症狀，如慢性咳嗽、喉球症、口臭、胸痛等，若主訴不明確，很容易就會判斷錯誤。

胃食道逆流指本來應該在待在胃裡的胃酸，向上逆衝到食道、咽喉或口腔。這些地方的黏膜不像胃黏膜可以承受強酸等級的胃酸侵蝕，以致會引起食道潰瘍、喉嚨發炎及食道狹窄等問題。很多人知道胃食道逆流不舒服吃成藥就一「錠」搞定，以為症狀壓下來就萬事搞定。

但胃食道逆流可以很一般，也可以很可怕。持續放任胃酸亂流的下場，可能會走上「胃食道逆流→逆流性食道炎→巴瑞特食道→食道癌」這條路。

●胃食道逆流與癌症最近的距離

有時候，你的一小步，能拉開與癌症之間的一大步。巴瑞特食道（Barrett's esophagus）是長時間胃酸逆流至食道、侵蝕食道黏膜後，在食道下端（即與胃部交接口）附近發生病變，以致原本的食道黏膜變成胃壁黏膜，約有4％胃食道逆流病人會產生巴瑞特食道，尤其又以胃食道逆流5年以上的風險最高。

巴瑞特食道是一種不可逆、無法自癒的癌前病變，是正常細胞轉變為癌細胞的過度期；雖然癌前病變不一定會發展成癌症，但若沒有及時治療，與癌症的距離就會越來越近。根據統計，有巴瑞特食道罹患食道腺癌的風險，平均比一般人高出40倍以上。

醫師警告，持續放任胃酸亂流的下場，可能會走上「胃食道逆流→逆流性食道炎→巴瑞特食道→食道癌」這條路。(示意圖/Shutterstock)

如何檢查有沒有巴瑞特食道病變？ 巴瑞特食道表現症狀跟胃食道逆流很類似，只是程度相對嚴重，所以不僅要做胃鏡，還需要透過病理切片才能診斷。在被告知有巴瑞特食道時，從2個問題可以判斷癌化的風險：

❶癌化可能性－「有無細胞分化不良？」 根據癌化風險高低會分成細胞無分化不良、細胞低度分化不良、細胞高度分化不良。其中「細胞高度分化不良」每年約有７％機率會演變成食道腺癌。

❷病兆嚴重度－ 「病變範圍（長度）有多大？」 長病兆（3公分以上）演變成食道線癌與細胞高度分化不良的機會是短病兆，（3公分以下）的7倍之多，因此建議長病兆病人務必及早治療，避免惡化。

●吃藥控制好，還是做手術保險？

在巴瑞特食道的治療上，可以分為：個人習慣調整、藥物治療、侵入性（手術）治療。通常會依據「癌化可能性」來評估：

❶無分化不良： 藥物治療＋定期胃鏡追蹤在無分化不良且短病兆階段，以藥物治療搭配每1至3年進行胃鏡追蹤，是完全沒有疑慮的。不過，吃藥只能預防惡化，已產生的病變不會消失。

❷有分化不良：優先考慮手術治療 高度分化不良建議進行手術治療；低度分化不良透過藥物、定期追蹤，通常就能有效控制。若不想承受任何癌化風險，亦可進一步評估手術治療。

●拉開與癌症的距離－熱射頻燒灼術（RFA）

熱射頻燒灼術（RFA）像是胃腸道的醫美手術，以有麻醉的無痛胃鏡施行，利用電燒導管把淺層食道病變的細胞燒灼掉，並將燒灼後的壞死病變上皮刮除，讓食道表皮黏膜重新生長。由於熱射頻燒灼術成功率高，僅１‰在恢復正常表皮後還會殘留病變細胞，且安全性高、併發症低、手術時間與修復時間都短，病人接受度較高。

●小病不治變大病！－胃食道逆流的治療

為了防止小病變大病，建議病人正視胃食道逆流的治療。透過生活和飲食的調整，並搭配藥物等保守治療方式，約有7成病人能明顯改善。除了會以典型胃藥（如PPI等）來緩解逆流不適，必要時會輔助使用非典型胃藥。非典型藥物就是「不是治療胃疾」的藥，但不代表對胃食道逆流沒有效果，因為藉由調解神經與大腦的感受，可以間接治療胃食道逆流或難治型胃病。

另外3成吃什麼藥都不見效果的病人，多半是胃食道結構已有異常。若有以下情況，通常會評估以手術方式來改善：

❶保守治療或藥物療法無效時

❷有賁門鬆弛或橫膈膜裂孔疝氣時

❸已出現嚴重的胃食道逆流併發症時（如巴瑞特食道）。

手術方式分成使用「胃鏡」施行的內視鏡手術，和透過「開刀」或使用「腹腔鏡」的外科手術。不論哪一種手術，其目的都是在改善「胃口大開」，也就是賁門無法關緊的問題，以期達到改善生活品質、降低使用藥物的劑量、最好能完全停藥等目標。

目前熱射頻胃賁門緊縮術（Stretta）仍是胃食道逆流最新的微創治療方式內視鏡手術，約60％病人可以完全停藥，高達90％病人可改善症狀。此外，抗逆流黏膜切除術（ARMS）也是選擇之一，術後2個月有23％病人可以減少胃藥使用，約55％可以停用氫離子幫浦阻斷劑（PPI），術後1年停用PPI病患高達61％。

在外科手術方面，針對同時合併賁門鬆弛或橫膈裂孔疝氣病人，會建議以胃底折疊手術（Nissen Fundoplication）來治療，約9成以上病人，術後能獲得明顯且長期的症狀改善。

為了防止小病變大病，建議病人正視胃食道逆流的治療。透過生活和飲食的調整，並搭配藥物等保守治療方式，約有7成病人能明顯改善。(示意圖/Shutterstock)

手術後會不會復發？ 重點還是在於手術成功後有沒有好好保養，導正飲食習慣和生活方式。否則即使醫生竭心盡力醫治，到頭來還是有復發風險，說不定症狀還更凶猛。

「胃食道逆流並非治不好！」這幾年來，胃食道逆流的相關研究與醫學技術愈來愈進步，想要根治胃食道逆流，已經不是天方夜譚了。

正如我一開始提到的案例，他可能真的嚇到了，後來不僅乖乖配合藥物治療、定期追蹤，遵循醫囑衛教，一一修正不良的生活習慣，兩、三個月後症狀就改善不少了。後來，為了一勞永逸，他接受兩次食道熱射頻燒灼術，術後搭配藥物治療與飲食控制，成功在一年內擺脫胃食道逆流與巴瑞特食道的困擾。

(中時新聞網)