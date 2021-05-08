51歲的黃女士自民國108年起長期為了全身廣泛性的疼痛所擾，尤其以頸部、雙肩及雙側臀部更為疼痛，雖然經過口服藥物治療、震波治療、物理治療以及注射治療，卻仍不見起色，在接受靜脈雷射治療後，目前主要疼痛點均得到舒緩，整個人感覺較有活力，且長期失眠的狀況亦有進步。

●纖維肌痛症病因不明 女性發生機率高

臺中榮總復健科程遠揚主任指出，纖維肌痛症的病人常有許多共病症，如憂鬱症、焦慮症、睡眠障礙、疲勞無力、頭痛、顳顎關節障礙症、麻木刺痛、大腸急躁症、忘東忘西、無法專心等，這些症狀會大大降低了病人的生活品質。

程主任進一步說明，纖維肌痛在一般人口的盛行率約2-4%。纖維肌痛的病人女性居多，女比男約為7～9比1。常見於20至50歲的成人，但小孩與青少年均可發生；誘發纖維肌痛的原因目前仍未知。

●靜脈雷射治療 增新陳代謝、改善疼痛

而所謂靜脈雷射治療(ILIB)，其實是低能量之氦氖雷射，將光波波長 632.8nm 的低能量雷射紅光導入人體靜脈血管中，等同讓血液做日光浴，進行細胞能量的轉換。此外，當雷射光照射血液時，可加強紅血球的變形能力，促進氣體交換功能，增強新陳代謝效率，進而改善疼痛的狀況。

●靜脈雷射應用廣 成果發表於醫學期刊

程遠揚主任表示，目前國內外對於靜脈雷射已經作過相當多的研究，其中做的最多最透徹的就是關於疼痛治療以及傷口癒合，幫助血糖控制、減少冠狀動脈阻塞、以及改善肝功能，在過去正式的醫學期刊中也都發表過很好除了這兩個領域以外，包括改善失眠、降低體內氧化壓力，調節免疫功能、減少血管發炎的研究成果。

(中時新聞網)