台中港方圓3公里的區域，是台灣政府精心打造的離岸風電專區，廠商投入上百億經費投資建廠，將生產數百支的離岸風電大型風機的關鍵零件，在海峽岸邊打造出台灣海上風力發電的綠能長城。

包括永冠投資的輪鼓鑄造廠、天力離岸風電的葉片廠、世紀樺欣的風機塔柱工廠，在未來一年都將展新完工；接下來，國際風機巨擘西門子歌美颯、Vestas也在將台中港區，設立先進大型風機組裝廠，打造出一條龍供應鏈專區，正式開啟台灣離岸風電產業建設的黃金十年。

最新一期《財訊》以「直擊風電新廊道」為題，追蹤風電場設置最新進度及商機，同時挖掘下一個投資機會。

《財訊》採訪團隊走訪台中港區，站在緊鄰台中港的三井outlet，朝海邊望去，高達50公尺的離岸風電基礎鋼座，正一支支地被超過百公尺高的吊車吊起，準備在岸邊試組裝；在台中港的另一頭，剛從歐洲載來的西門子歌美颯風力發電的葉片，約有60支靜置在港區；不到兩公里遠的金豐機械廠區，也有五十支塔架的鋼柱庫存在旁。到今年底前，這些龐大的巨型零組件，都會運往台灣海峽，將有六十支嶄新的離岸風電機組，矗立在海上。

《財訊》報導指出，施工人員正在一片黃沙漫漫中加緊趕工中，很難想像，在這個一開口就會吃到沙的地方，未來將成為台灣離岸風電上中下游零組件的製造重鎮。

位於台中港的南碼頭廠區，有一塊比中正紀念堂大十倍的土地上，地形地貌已經出現重大的改變。重達50噸的大型工程車正在廠區忙碌地整地載沙，堆起一座小山丘；走入工地，彷彿到了澳洲挖金礦的礦場。這是台灣永冠總投資70億元的鑄造廠，預計今年底工廠完工，明年六月台灣第一套大型離岸風電機組輪鼓，就會在此製造。

而距離永冠廠區不到50公尺，就是離岸風機龍頭西門子——歌美颯在台灣投資的大型機艙組裝廠；再相隔一公里，世紀鋼投資38億元的世紀樺欣工廠，工廠Ｈ型鋼外表已經完成，未來台灣製造的風機塔柱就會在此製造。緊鄰隔壁的廠區，就是天力離岸風電投資20億元的葉片廠，今年六月有機會打造出台灣第一套國產的大型離岸風電葉片。

根據《財訊》報導，台灣離岸風電產業蓬勃發展的願景，正逐步轉變為落入大家眼中的真實風景，外界看起來似乎很平順，但其實得來不易。去年10月時，總統蔡英文接見各國離岸風電產業負責人與駐台代表時表示，期盼國際資金、有經驗的開發商、系統商與台灣廠商合作，共同打進國際離岸風電綠能供應鏈，台灣可以成為亞太離岸風電零組件的製造大國。

根據《財訊》報導，離岸風電政策是台灣推動能源轉型的關鍵之一，2025年離岸風電要達到5.7ＧＷ（10億瓦）目標。經濟部則預估台灣離岸風電整體產值逾1.5兆元，未來包含塔架、水下基礎、電力設施、海事工程，風機零組件等，將超過20多家本土供應商受惠（見圖），將是台灣離岸風電零組件發展的明星。

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(中時新聞網)