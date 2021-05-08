沒想到PLG官方執行禁吹效率越來越高了！PLG總冠軍賽G1才打完不到兩小時，聯盟官方隨即發布新聞稿，由林錦龍裁判長出面承認，楊敬敏在最後3分01秒的三分命中，因為早已過了進攻時間所以不算，由於這次誤判屬於重大疏失，聯盟決定G1執法的3名裁判全部禁吹剩餘總冠軍賽(其中兩人曾有例行賽被禁吹1場紀錄)，但富邦都已經輸了，這樣的「彌補」有用嗎？

以下是PLG官方發布新聞稿內容，「針對今日(05/07) FINALS G1福爾摩沙台新夢想家vs台北富邦勇士的賽事，第4節出現違例爭議，聯盟最新完整說明如下:

* 賽事編號 FINALS G1 福爾摩沙台新夢想家(客)vs台北富邦勇士(主)

* 日期：2021/05/07(星期五)

* 事件：第四節剩餘 3’01”福爾摩沙台新夢想家楊敬敏投進壓哨三分球，台北富邦勇士上場抗議裁判漏吹，場上3位裁判經開會討論維持球進算的判決。

* 說明：賽後裁判長林錦龍主動檢討並承認，這球是在24秒進攻時限後才出手，所以球進不算，確認為裁判漏吹。有關這球的爭議，經場上三位裁判與場控委員討論，因為PLG遵守且引用FIBA規則，裁判當下沒有鳴哨無法進行IRS電視輔助判決，因此維持三分球進算。

賽後裁判長決定，此次漏吹屬於重大疏失，因此決定本場背號#5、#8、#20三位裁判總冠軍賽全數禁賽，後續賽事將不再上場吹判。」

(中時 )