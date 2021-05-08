義大利型男歌手吳子龍，因為上綜藝節目《2分之一強》走紅，帥氣外表加上幽默逗趣的言談深受觀眾喜愛。然而他日前更在中天《小明星大跟班》透露以前當翻譯時，曾被台灣的酒店文化嚇到，還因此質疑邀約他上酒店的廠商「怎麼那麼沒有質感？」但後來他反而靠著這種應酬方式談成很多生意。

吳子龍日前在《小明星大跟班》大爆昔日上酒店趣事，他說以前當翻譯的時候，有次帶著義大利老闆到台南談生意，談完更被廠商邀去吃飯，「然後我們到這個地方，其實很暗，然後有一個包廂，他們開始上菜，可是很暗，感覺那個燈很像KTV之類的。」

義大利型男吳子龍大爆上酒店趣事。(影片自26:11開始)

吳子龍一開始還不清楚這裡是酒店，還一度質疑廠商，「怎麼那麼沒質感？台南不是文化（之都）嗎？怎麼會這樣。」吃飯到一半，更有3個穿著火辣的女生進包廂，讓他還以為是廠商的老婆，接著還開始幫大家倒酒。

而廠商也不忘熱情招待吳子龍，「子龍，我也有幫你叫一個！」還交代吳子龍翻譯給義大利老闆「只能摸，不能親」，這場面也讓吳子龍越來越尷尬，不知道該如何是好，坐立難安。

不過吳子龍也說，義大利老闆那天晚上非常高興，還跟他說以後在台灣談生意，我們要常做這件事，真的超好玩，「所以我們那一次之後，我在南部跟老闆我們常來，我們應酬我們都是帶廠商，而且是我們請客。」聽完吳子龍的經驗談，Sandy也讓相當好奇，真的有辦法靠著上酒店就能談成生意？對此吳宗憲解釋：「有些時候就交陪啊，閩南語講是交朋友，Social嘛，很放鬆應酬。」

(中時新聞網)